Fiscal Jaimes sí se reunió con Benedetti; lo confirmó tras revelarse polémico audio

El fiscal Gabriel Jaimes rompió el silencio luego de que Blu Radio revelara un polémico audio en el que el exembajador Armando Benedetti asegura haber recibido “luz verde” de altos funcionarios de la Fiscalía para ser nombrado en un cargo del Gobierno, a pesar de las investigaciones en su contra. En un comunicado público, Jaimes reconoció que sí se reunió con Benedetti, pero negó de forma tajante cualquier actuación irregular.

La controversia estalló luego de que la canciller Laura Sarabia revelara, el pasado 15 de abril, que había entregado a la Fiscalía audios y conversaciones relacionados con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Uno de esos audios, publicado por Blu Radio, muestra a Benedetti intentando calmar a Sarabia mientras sugiere que había resuelto sus problemas judiciales gracias a gestiones internas en la Fiscalía .

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora (…) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”, se escucha decir a Benedetti en el audio filtrado.

Ante el escándalo, el fiscal Jaimes entregó un extenso comunicado en el que explicó en detalle su actuación en los procesos contra Benedetti. En primer lugar, afirmó que “a finales de 2022, la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que coordiné en la administración del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, varios expedientes contra quien en ese momento asumía como el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, señor Armando Benedetti”.

Jaimes precisó que uno de esos casos, relacionado con un presunto enriquecimiento ilícito, le fue asignado directamente: “Los expedientes fueron repartidos entre los Fiscales Delegados, correspondiendo al suscrito un caso por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, que se adelantaba por ley 600 de 2000”.

El fiscal aclaró que sí se adelantaron diligencias judiciales dentro de ese proceso: “Dentro del mismo se impartieron varias órdenes de policía judicial para la práctica de pruebas, y luego se cerró la etapa probatoria, hecho que no implicó una decisión de fondo en favor del señor Benedetti”. Además, explicó que cuando Benedetti dejó de ser embajador, perdió su fuero y por ello “dispuse el reenvío del expediente a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el mismo estado procesal en el que se recibió”.

Laura Sarabia y Armando Benedetti Foto: montaje Blu Radio

Frente a lo que sugiere Benedetti en el audio sobre una supuesta protección desde la Fiscalía , Jaimes fue enfático en que “durante los meses que tuve bajo mi conocimiento ese expediente, nunca hubo resolución inhibitoria o preclusión de la investigación”.

Sobre las reuniones que sostuvo con Benedetti, Jaimes reconoció que sí se encontró con él en dos ocasiones, pero aclaró que se trató de reuniones en el marco de la investigación por la financiación de la campaña a la Presidencia de la República de Gustavo Petro: “En desarrollo de la misma me reuní en dos ocasiones con el señor Armando Benedetti con el fin exclusivo de procurar su colaboración, reuniones que sucedieron en sede institucional, sin presencia ni conocimiento del señor Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, por el carácter autónomo e independiente de mis actuaciones como Fiscal”.

Agregó que no estuvo solo en esos encuentros: “En esas reuniones me acompañaron otros funcionarios de la entidad, y sobre ello consigné las respectivas constancias procesales. Además, por ser de interés público, se informó sobre ello en sendos comunicados oficiales”.

A pesar de los esfuerzos por conseguir su testimonio, Jaimes explicó que “el doctor Benedetti finalmente no brindó colaboración, pues se acogió a su derecho a no autoincriminarse”.

Finalmente, el fiscal concluyó su declaración reafirmando la legalidad de sus actos: “Mi actuación siempre estuvo enmarcada en el marco de la ley, y en el cumplimiento de mis deberes”.