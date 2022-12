Fiscal Montealegre reveló qué lo llevó a revisar indultos y amnistías del M-19

amnistías e indultos otorgados a los miembros del M-19 entre 1989 y 1990 en el marco de un acuerdo con el Gobierno. (Vea también: Fiscalía revisará amnistías e indultos concedidos al M-19 tras desmovilización ).



Según Montealegre, todo se debió a una denuncia interpuesta por un familiar de un uniformado de la Policía que murió en la toma del Palacio de Justicia.



“Hay un caso particular por una denuncia que la semana pasada formuló un familiar de una de las personas de la fuerza pública que murió durante la retoma del Palacio de Justicia. Una denuncia donde se plantea que debemos iniciar una investigación por las graves violaciones a los derechos humanos en que pudo haber incurrido el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia”, contó Montealegre.



“Con ocasión de esta denuncia lo primero que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación es un estudio sobre los alcances de la cosa juzgada”, agregó. (Lea además: Fiscalía llamará a declarar a altos mandos del M-19 por Palacio de Justicia ).



Sobre las críticas que ha recibido Montealegre por esta propuesta y las advertencias de una eventual afectación a los diálogos de paz que se adelantan actualmente con la guerrilla de las Farc, el jefe del ente de investigación advirtió que el proceso en La Habana no otorga amnistías a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.



“Para evitar los riesgos de lo que está sucediendo actualmente con las amnistías e indultos del M-19, en los acuerdos de La Habana firmados el 23 de marzo por el Gobierno y las Farc se acordó que no podrán existir ni amnistías ni indultos frente a delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra”, manifestó Montealegre.



Finalmente, hizo énfasis en que el “proceso de paz con las Farc no va a estar fundamentado en amnistías ni indultos para crímenes internacionales”, descartando así que ante un eventual acuerdo, dentro de algunos años se eliminen los beneficios acordados con la guerrilla.