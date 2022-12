Fiscal y Farc se reúnen para hablar de puntos polémicos de la JEP

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se mostró satisfecho con dicha aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y lo consideró “paso certero en el marco legal de la jurisdicción”.



“Quedan algunos puntos pendientes, pero en este proceso de luces y sombras la preocupación que ahora surge es que, después de haberse aprobado estas proposiciones el día de ayer, se presentaron unas constancias de los voceros de las Farc que permitirían reabrir estos temas tanto en la plenaria de la Cámara como del Senado”, manifestó.



En el mismo sentido, rechazó las críticas de quienes mienten sobre los beneficios de la Jurisdicción.



Le puede interesar: Unos 500 hombres de las Farc han vuelto a las armas: fiscal general.



“Uno no puede argumentar que con estas proposiciones se violan los acuerdos como se ha venido pregonando, porque uno no puede decir que los acuerdos de paz que se podría reincidir y no pasa nada, que se puede desertar y no pasa nada”, añadió.



El fiscal advirtió también que “los desertores no pueden conservar los beneficios, los que están devolviéndose al grupo disidente de Farc no pueden mantener ningún grupo de beneficios, igual que los que sigan con el negocio del narcotráfico.



Reunión fiscal – Farc



El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó que se reunirá con los miembros de las Farc para analizar lo aprobado en el Congreso.



“El señor ministro (del Interior) se comunicó conmigo ayer y me ha pedido que, después del trámite de estas proposiciones, quisieran orientar una reunión con las Farc para discutir el contenido y el alcance de las mismas y esto me parece que hay que hacerlo con el propósito de demostrar cómo esas proposiciones lo que se ajustan es cabalmente al texto del acuerdo de paz”, confirmó.



Finalmente, sobre la participación política de las Farc, pese a las condenas, se negó a responder sobre su posición al respecto, al considerarlo un tema “estrictamente político”.



“La Fiscalía no ha presentado observaciones porque nos hemos impuesto señalar una frontera entre las observaciones de contenido estrictamente jurídico y las observaciones de naturaleza estrictamente política. Esa es una discusión del ámbito político”, finalizó.

Publicidad