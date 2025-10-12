Fiscalía descubre red de trata de personas señalada de enviar a mujeres jóvenes a Europa

La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con Europol, descubrió una red de trata de personas transnacional señalada de persuadir a mujeres jóvenes en condiciones de vulnerabilidad con ofertas de trabajo falsas en Medellín y Cali. Con esto, las convencían de viajar a países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania, donde eran explotadas sexualmente.

Según informó la Fiscalía, las víctimas recibían ayuda para tramitar todos los documentos de salida del país, les daban tiquetes aéreos y viáticos para el viaje. Pero, cuando llegaban a los destinos finales, los integrantes de la red les quitaban sus pasaportes, las obligaban a trasladarse a otras ciudades para ejercer actividades sexuales y les cobraban multas que llegaban a los 4.000 euros.

Muchas de las jóvenes denunciaron que fueron sometidas a maltratos físicos y psicológicos, además de ser incomunicadas y amenazadas para que no contaran nada de lo sucedido. Por todo lo anterior, nueve personas fueron judicializadas, entre ellas Lukas Giraldo Betancur, acusado de financiar los viajes y aprovechar su doble nacionalidad para facilitar el ingreso de las mujeres a Europa.

Otra de las personas judicializadas fue Natalia Jaramillo Holguín, señalada de usar una agencia de viajes en Pereira para tramitar los tiquetes. Los demás involucrados habrían cumplido otros roles relacionados con el contacto con las jóvenes, la logística y otros requerimientos para agilizar los viajes. Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir, trata de personas y tráfico de armas.

