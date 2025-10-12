En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fiscalía descubre red de trata de personas señalada de enviar a mujeres jóvenes a Europa

Fiscalía descubre red de trata de personas señalada de enviar a mujeres jóvenes a Europa

Los integrantes fueron judicializados, entre ellos el cabecilla de la red, el cual es acusado de atraer a mujeres que vivían en condiciones de vulnerabilidad con ofertas laborales falsas en Medellín y Cali.

Policía Nacional
Policía Nacional
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con Europol, descubrió una red de trata de personas transnacional señalada de persuadir a mujeres jóvenes en condiciones de vulnerabilidad con ofertas de trabajo falsas en Medellín y Cali. Con esto, las convencían de viajar a países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania, donde eran explotadas sexualmente.

Según informó la Fiscalía, las víctimas recibían ayuda para tramitar todos los documentos de salida del país, les daban tiquetes aéreos y viáticos para el viaje. Pero, cuando llegaban a los destinos finales, los integrantes de la red les quitaban sus pasaportes, las obligaban a trasladarse a otras ciudades para ejercer actividades sexuales y les cobraban multas que llegaban a los 4.000 euros.

Muchas de las jóvenes denunciaron que fueron sometidas a maltratos físicos y psicológicos, además de ser incomunicadas y amenazadas para que no contaran nada de lo sucedido. Por todo lo anterior, nueve personas fueron judicializadas, entre ellas Lukas Giraldo Betancur, acusado de financiar los viajes y aprovechar su doble nacionalidad para facilitar el ingreso de las mujeres a Europa.

Otra de las personas judicializadas fue Natalia Jaramillo Holguín, señalada de usar una agencia de viajes en Pereira para tramitar los tiquetes. Los demás involucrados habrían cumplido otros roles relacionados con el contacto con las jóvenes, la logística y otros requerimientos para agilizar los viajes. Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir, trata de personas y tráfico de armas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Trata de personas

Publicidad

Publicidad

Publicidad