Fiscalía no crea montajes ni carpetas secretas contra altos funcionarios del Estado: fiscal Barbosa

Desde el Congreso Internacional de Agentes Logísticos que se lleva a cabo en Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro, de quien aseguró que está en contra de la Fiscalía y la institucionalidad.

El fiscal Barbosa salió en defensa de la vicefiscal Martha Mancera, señalando que hay un intento por desacreditarla, y que la Fiscalía siempre ha luchado contra la delincuencia y la corrupción.

“El fiscal General no crea montajes ni crea carpetas secretas contra altos funcionarios del Estado como están pretendiendo hacer con la señora Vicefiscal General de la Nación (…) Hay un montaje, una estructura criminal alrededor de esto. No existen ninguna circunstancia en la que se haya presentado que no tenga un seguimiento de la Fiscalía. Si existen funcionarios o han existido funcionarios que tengan alguna responsabilidad criminal dentro del ente acusador, pues las investigaciones están allí”, sostuvo.

El Fiscal General dijo también que la Fiscalía es un actor que incomoda a las estructuras criminales, pero también al presidente Petro.

“Curiosamente ayer, los Shottas, que son los que discuten con el Gobierno y hablan con el gobierno, dicen nosotros estamos por la paz total (…) Entonces ya sabemos quiénes están contra la Fiscalía. La Fiscalía es un actor que molesta a los Shottas, a los artesanos y a los delincuentes de Buenaventura y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso son los ataques y por eso son los ataques masivos que hemos tenido”, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación.

El jefe del ente acusador además le envió un fuerte mensaje al presidente Petro, señalando que este no puede pasar por encima de la institucionalidad.

“No se equivoque, presidente, no se equivoque (…) porque usted no está eternamente en el poder, usted está hasta el 7 de agosto del año 2026, usted fue elegido por un tiempo como todos los funcionarios públicos y aquí nadie va a pasar por encima del Estado de Derecho, de la institucionalidad y todo lo que se esté tratando de hacer montajes, seguimientos y cualquier tipo de actitud típica de la Gestapo, típica de un organismo totalitario”, dijo.

A su vez, el fiscal Barbosa criticó la falta de ejecución de las órdenes de captura de responsables de asesinatos de líderes sociales, reincorporados y sus familiares, pues señala que de esta forma se está poniendo aún más en peligro la implementación del Proceso de Paz de 2016.

“La Fiscalía ha logrado ya más de 750 órdenes de captura ante los jueces. Contra los homicidas de nuestros líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los familiares de los reincorporados. Y en zonas rurales, la Fuerza Pública, Policía y Ejército no han hecho efectivas esas órdenes de captura por cuenta de la vergonzosa idea de paz criminal que se ha venido estableciendo en el territorio nacional. ¿Qué significa la paz criminal? Suplantar autoridades, romper los diálogos con la sociedad civil y entregarle el poder real a una cantidad de actores delincuenciales”.

