Fiscalía no debe tener ninguna contemplación con corruptos: Santos

Durante la instalación del Congreso de Notariado en Cali, el presidente Juan Manuel Santos hizo mención a las revelaciones que hizo la Fiscalía General de la Nación sobre el escándalo de sobornos de Odebrecht.



"Yo celebro lo que dijo el señor fiscal sobre que en sus investigaciones del caso de esta multinacional no ha encontrado que hayan pagado sobornos a altos funcionarios del Gobierno Nacional", dijo el mandatario.



Sin embargo, pidió que, si el ente acusador encuentra a funcionarios que hayan recibido sobornos, se les aplique todo el peso de la ley.



"Apenas un funcionario de segundo nivel recibió un pago. Le he dicho al señor fiscal: no tenga ningún tipo de contemplaciones porque esta lucha tiene que llegar hasta el final", aseguró.



En su intervención también celebró que haya una coordinación estrecha entre el Gobierno y los entes de control para combatir la corrupción, lo cual calificó como una prioridad de la Nación.



