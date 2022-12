Fracasó conciliación entre Gobierno y bancos que financiaron Ruta del Sol II

La ministra de Transporte, Angela María Orozco, aseguró que el Gobierno no pagará los 1.2 billones de pesos a los bancos que financiaron la Ruta del Sol II.

No se logró la conciliación porque los bancos no aceptaron la forma de pago. Dijo que ahora el Tribunal de Arbitramento definirá el 6 agosto cuanto debe pagarse a los bancos.

“Nosotros veníamos evaluando sobre esa posibilidad, era una conversación que estábamos teniendo, era ya. No llegábamos a un acuerdo y no es desistir. El Gobierno estaba evaluado esa posibilidad por una razón sobre la base de que los bancos renunciaran a los intereses que están tasados alrededor de 250 mil millones de pesos, pero no se llegó a un acuerdo de la firma de pago”, dijo.