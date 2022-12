Fracasó conciliación entre Iván Cepeda y Álvaro Hernán Prada por injuria y calumnia

Ante la Corte Suprema de Justicia se desarrolló la última audiencia de conciliación entre el senador Iván Cepeda y el representante Álvaro Hernán Prada con el objetivo de buscar una retractación por parte de Prada, quien señaló al senador de terrorista y de una presunta manipulación de testigos en su contra.

Para Cepeda, no hubo el escenario propicio para establecer la conciliación y, por lo tanto,“Si se quisiera una conciliación el representante Prada tendría que retractarse de tres afirmaciones: que yo habría pertenecido a una organización ilegal, que estaría liderando un proceso de falsos testigos y que la Corte Suprema estaría infiltrada

por la izquierda y estaría prácticamente en tratos económicos para vender sus sentencias en este caso”, señaló Cepeda.

Por su parte, el representante Prada dijo que no hubo ánimo de conciliar porque, según él, Cepeda tiene intereses de manejar un proceso mediático en su contra en estos casos que tiene en sus manos la Corte Suprema.

“Yo lo que he manifestado en la columna de opinión. Vuelvo y lo reitero, así que continúe el proceso y vamos a probar que lo que he dicho no tiene ningún otro objetivo que mostrarle a la opinión pública lo que en su momento estaba pasando en algunos temas”, agregó Prada.



El próximo 27 de septiembre quedó programada la próxima audiencia de pruebas y ampliación de la denuncia por parte del senador Cepeda.