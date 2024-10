Francia Márquez habla de su vida antes del activismo: "Quería pasármela sabroso"

Durante el foro ‘La Voz de las Futuras Generaciones se escucha en la COP16’, en Cali, la vicepresidenta Francia Márquez dio un discurso dirigido, especialmente, a los jóvenes que, desde sus regiones, quieren convertirse en activistas ambientales o ya lo son.

Según insistió, es importante “no caer” en esas palabras desalentadoras por parte de quienes les dicen que no pueden lograrlo o aseguran que “el activismo ambiental no sirve para nada” porque tiene poca acción. En ese sentido, los alentó a seguir por ese camino y se puso de ejemplo.

La vicepresidenta contó que ella, en un comienzo, no pidió ser activista y quería ser cantante y “pasarla sabroso”. Sin embargo, dijo que la vida la llevó por otro lado cuando su comunidad estaba “viviendo un despojo territorial legal e ilegal” en el que, incluso, estaba en riesgo la vida de las personas, según recordó.

“Mi mensaje para los jóvenes, que tengan cuidado en caer en eso. Yo no pedí en mi adolescencia ser activista, a mí la vida me arrojo a ser eso. Yo quería ser era cantante, pasármela bailando sabroso por ahí y fue la vida la que me empujó al activismo ambiental”, comentó.

Publicidad

En el mismo evento, la vicepresidenta Francia Márquez señaló que Colombia sigue siendo un país peligroso para aquellos que defienden la vida, para “quienes defienden un río, un bosque, un manglar, el mar o una montaña”.

Este es el discurso de Francia Márquez

Publicidad

Asimismo, habló sobre el liderazgo, cualidad que dijo no se hace sola, sino con el apoyo del pueblo y de las personas que siempre están en ese camino.

“Yo no hubiera llegado aquí sin el apoyo de mi pueblo y de las mujeres con las que he caminado por tantos años. Mi mensaje a las niñas, niños y jóvenes: no se dejen deslumbrar de los egos, de las vanidades, porque eso desdibuja los sueños y las esperanzas que llevan en el corazón. Hay que tener el corazón bien puesto”, recalcó.