Alejandro Eder por ambiente en la COP16: "Organizamos a Cali, no más esa dejadez"

La capital del Valle del Cauca se vistió de gala para recibir 196 países en la COP16. Por eso, Alejandro Eder, alcalde de Cali, ahondó en Blu 4.0 todos los preparativos que se realizaron en los últimos meses para que se sienta una ciudad unida por el propósito de trabajar por la biodiversidad.

El mandatario local también reconoció que se logró levantar y recuperar a una ciudad que ha pasado por difíciles momentos en los últimos 20 años, pues, según él, no solo ha sido el estallido social en 2019-2020.

"Nosotros en Cali no vamos a permitir que nos sigan envenenando, que nos sigan llenando con odio. Los caleños somo un pueblo, diverso, alegre, que le encanta trabajar y festejar. Cuando estamos unidos logramos más", dijo.

Manifestó que, aunque no es de la línea del Gobierno nacional, se ha trabajado con los diferentes ministros y entidades para sacar adelante la COP16.

"Estamos pensando en la gente, en nada más (...) Hay mucha oferta gratuita, la zona verde es gratuita. Se inauguró el circuito estudiantil. Tendremos el circuito de la biodiversidad con muestras culturales, mercado campesino y emprendimientos", añadió el alcalde en Blu 4.0.

¿Qué sigue después de la COP16?

Para Alejandro Eder es fundamental mantener el ambiente que se vive en Cali en estos días de la COP16, que se mantenga el sentido de pertenencia entre la ciudadanía y entre todos se cuide los espacios públicos. Por eso, ya se presentó al Concejo el proyecto Invertir para crecer, que incluye una inversión de 3.5 billones de pesos.

"Lo que hicimos fue organizar a Cali, no más esa dejadez, no más todo grafiteado y rayado por todo lado. No más la ciudad sucia (...) Nosotros nos estamos preparando para poner esta ciudad en orden", dijo el mandatario, quien también aclaró que no está en contra del arte urbano, pues un ejemplo es el mural de la 25.