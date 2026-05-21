Francia Márquez se ofrece a mediar en conflicto en Cauca; Gobierno convocó reunión urgente

La vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado al diálogo frente al conflicto que enfrentan las comunidades indígenas Misak y Nasa en el departamento del Cauca, esto luego de un enfrentamiento que dejó cuatro personas muertas y más de 44 heridas en el sector de La Ensillada, zona rural del municipio de Silvia, este jueves 21 de mayo.

Francia Márquez aseguró que está dispuesta a mediar para buscar caminos de reconciliación entre ambas comunidades.

“Me dispongo como lideresa, como mujer caucana y como Vicepresidenta para ayudar a construir caminos de diálogo social. Caminos que, en medio de la diferencia, nos permitan cuidar la vida entre pueblos hermanos”, aseguró Márquez.

La vicepresidenta lamentó la situación que atraviesa el Cauca y señaló que no puede ser la violencia la que resuelva las diferencias entre comunidades históricamente afectadas por el conflicto y el abandono estatal.



“No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias. Como pueblos hermanos, con memoria, con raíces y con derechos, me duele el alma ver lo que pasa en nuestro territorio”, afirmó.

Además, hizo un llamado a los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y sectores populares a unirse alrededor de la paz y la defensa de la vida en el departamento.

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Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el presidente Gustavo Petro convocó para el próximo lunes una reunión urgente con las máximas autoridades de los pueblos Misak y Nasa para intentar destrabar esta situación.

“El próximo lunes el presidente ha convocado a las máximas autoridades de los Misak y los Nasa para hablar de gobierno a gobierno sobre la problemática que hay sobre unas 800 hectáreas que hay allá en tierras”, señaló el ministro.

El ministro Benedetti confirmó además que el Ejército ingresó a la zona durante la tarde de este jueves para evitar nuevos enfrentamientos entre ambas comunidades, aunque fue enfático en que la intervención busca contener la situación y no combatir a los grupos indígenas.

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“Insisto, no es una manera para combatir con el Estado, niños están combatiendo. Están peleando dos autoridades, dos pueblos indígenas, que el Estado lo que trata de hacer es que eso no siga pasando, porque ha habido muertos y ha habido muchos heridos.”, explicó.

El ministro indicó que aunque no hay un balance oficial sobre los hechos violentos del jueves 21 de mayo, las comunidades actualmente permanecen replegadas y las autoridades esperan que el encuentro convocado por el Gobierno permita frenar la violencia en esta región del país.

“No sabemos si es estrategia para descansar y seguir, o por lo tanto parar. Ojalá que la cita con el presidente sirva para mitigar el dolor y parar, entonces, la violencia que está sucediendo”, señaló.

