Francisco sigue siendo el mismo Jorge de siempre: María Elena Bergoglio

sigue siendo el mismo Jorge de siempre”.

No obstante, aseguró que no le gusta que su hermano viva en soledad, pero que “esa parte de la soledad es parte del amor”.

María Elena contó además antecedentes de su familia, asegurando que sus padres eran muy creyentes y de clase media. Su padre era italiano, llegó al cono sur a los 21 años, y su madre Argentina. “Ambos se conocieron en la parroquia de San Carlos”, recordó la mujer de 65 años.

Con respecto a los cuestionamientos que varios políticos y diputados argentinos le están haciendo al papa, María Elena confirmó que su hermanó no actuó con la dictadura. “Conozco a mi hermano, sé cuáles son sus sentimientos, la gente que dice eso no ha podido probar nada, lo mejor es no hablar del tema sin saber”.

“Se que mi hermano no ha participado en eso, que Dios vaya aclarando esa situación”, agregó la mujer de ascendencia italiana, al manifestar que siente mucha “tristeza y dolor” cuando dicen que el papa fue cómplice de la dictadura.

“Él nunca se metió en política, él se metió en el evangelio”, dijo la mujer lamentando que a su hermano se le esté señalando por algo de lo que no es responsable.

Por último, dijo que ella no es mujer mediática, ya que la exposición ante los medios la incomoda pero que feliz por el tema que es expuesta.