Fuerte puja de los Verdes y el Gobierno por la presidencia de la Cámara de Representantes

En la Alianza Verde no han podido llegar a un acuerdo para definir su candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes para la siguiente legislatura, cuando les corresponde esta dignidad. Aunque buscaron definir unas reglas de juego para buscar una candidatura única que se postule el próximo 20 de julio, al final se marcaron las tendencias en una pelea en la que el Gobierno se está jugando todas sus cartas y ha decidido hacer todo lo que está en su alcance para evitar que la representante por Bogotá, Katherine Miranda, se quede con este cargo, ya que con ello perdería el control del Congreso.

Pero lo primero que está tratando de resolver el Gobierno es lograr que haya un solo candidato que se enfrente a Miranda por la nominación a la presidencia. Actualmente, hay cinco candidatos petristas: Duvalier Sánchez, Santiago Osorio, Wilmer Castellanos, Jaime Raúl Salamanca y Martha Alfonso. Aunque en un principio los favorecimientos de la Casa de Nariño y del mismo Pacto Histórico parecían favorecer a Alfonso, especialmente por haber liderado la aprobación de la reforma pensional y los debates de la fallida reforma a la salud, esta aspiración se ha ido desinflando con el paso de los días a tal punto que en la mañana de este miércoles 3 de julio, la representante por el Tolima está señalando en un comunicado que respetará la decisión que tome el partido y está dispuesta en dado caso a bajar su candidatura si no cuenta con los apoyos necesarios.

“Acogeré la decisión que se adopte de manera institucional y que seguiré alentando la construcción de una candidatura que represente el espíritu de justicia social por el cual votaron las mayorías en Colombia [...] Pueden esperar de mí ser una líder con templanza, honestidad y objetividad para presidir y dignificar la corporación, en caso de ser elegida para representar al partido Alianza Verde y al pueblo humilde y trabajador de Colombia en este cargo. En caso de no resultar electa, también aseguro actuar con humildad al retirar mi candidatura si la mayoría en el partido y en la Cámara de Representantes no me respalda”, señaló la representante Alfonso.

En este escenario es donde empieza a entrar la figura de Jaime Raúl Salamanca, representante por Boyacá y muy cercano al gobernador Carlos Amaya, quien al parecer ya está ayudando a mover este nombre y el de otro de sus representantes, Wilmer Castellanos.

Lo que sí queda claro, es que el Gobierno tiene estas dos semanas para escoger su ficha que podría decantarse en Salamanca; porque la decisión de si los verdes presentan un solo candidato a la plenaria o deja que se repita el escenario de la elección pasada a la presidencia del Senado en el que compitieron Angélica Lozano e Iván Name no dependerá solo de los 15 representantes verdes, sino también de los 4 integrantes de la coalición centro esperanza de los partidos Dignidad, Verde Oxígeno y Nuevo Liberalismo, quienes ya han definido su respaldo a Katherine Miranda.