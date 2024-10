Funcionaria de Mininterior denuncia a Diego Cancino, director de la SAE, por acoso sexual

De acuerdo con el relato de Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior, los hechos se remontan al miércoles 9 de octubre cuando Viviana buscó a quien era el viceministro del interior, Diego Cancino, para buscar nuevas posibilidades de trabajo. Sin embargo, Cancino como respuesta le pide su hoja de vida junto con la invitación a un almuerzo en el apartamento del actual presidente de la SAE.

Este es el relato

Según relata Viviana Vargas a la revista CAMBIO, ella accedió pues vio la invitación como una expectativa laboral. La funcionaria de Min Interior llegó al lugar a las 2:30pm, y según cuenta, al principio la conversación sí tenía el tono e intención profesional, pues estaban conversando sobre el entorno político y perfil laboral de Vargas. Sin embargo, en el encuentro, Diego Cancino, hizo el almuerzo y la invitó a un par de copas de vino, pero según el relato, el funcionario insistió para que bebiera en varias ocasiones.

Tras minutos de conversación, de acuerdo con el testimonio, Diego Cancio, tras varias frases elogiando a Viviana Vargas, se acercó de espaldas, la abrazó, metió las manos debajo de la blusa que tenía, y sin consentimiento, le tocó los senos. Acción que puso en alerta a Vargas, pero relata que no fue el único momento en el que trató de abusar de ella. En un segundo intento, Cancino la agarró de las manos, bajando de una silla en la que estaba sentada y trató de besarla. Ante esto, Viviana Vargas le manifestó al presidente de la SAE que no tenía ningún interés personal, sino una relación netamente profesional y política.

De acuerdo con lo revelado en la revista CAMBIO, los acercamientos eran constantes y relata que Cancino se veía ansioso. “Se alejaba en algunos momentos, subía a su habitación, se veía ansioso, entraba al baño, bebía vino y nuevamente intentaba acercarse a mí” afirma Viviana Vargas.

Por otro lado, cuenta que, en medio del momento, trató de salir del apartamento de Cancino, pero él no la dejó retirarse, por lo que llamó a varios amigos cercanos para qué fueran a la vivienda del ex viceministro. Una vez los conocidos de Viviana Vargas llegaron al apartamento, relata que en varias ocasiones realizaba los mismos actos frente de los invitados; intentos de besarla y tocamiento en las partes íntimas.

A eso de las 11 de la noche, Cancino subió a la habitación justificando cansancio, pero minutos antes que Viviana Vargas y sus amigos salieran de la casa, escucharon un fuerte ruido en el cuarto; subieron a revisar y se dieron cuenta que el presidente de la SAE estaba en el piso. Sin embargo, según Viviana Vargas, aprovechó el momento para agarrarla del brazo y tratar de besarla a la fuerza.



En la mañana del 16 de octubre, Diego Cancino, insistió en reencontrarse con Viviana Vargas con una invitación a un almuerzo en el apartamento del presidente de la SAE. Sin embargo, Vargas las evadía manifestando compromisos personales. Ante esto, y con los insistentes mensajes de Cancino, Viviana Vargas se refirió al hecho afirmando que los comportamientos fueron inapropiados.

“Ayer, cuando intenté centrarme en temas de trabajo, tu comportamiento fue inapropiado y me hizo sentir incómoda; a pesar de que fui clara en mis intenciones y reiteré en varias ocasiones que solo buscaba discutir asuntos profesionales, parece que esto no fue entendido. Quiero ser muy directa; no estoy interesas en ningún tipo de relación que no sea estrictamente laboral o política… aun así siento que sobrepasaste en repetidas ocasiones ese límite” escribe en el chat con Diego Cancino

“Las disculpas”

Ante los mensajes de Viviana Vargas, Cancino expresa excusa por sus comportamientos aceptando que tuvo un mal proceder, pero asume la posición que expresó la funcionaria de Min Interior.

“Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones. Jamás voy a confundir los límites claros que me expresas. Eres una mujer y ser hermosa. Bondad y fuerza para transformar. Perdóname por favor” se evidencia en el chat revelado por la revista CAMBIO

Sin embargo, la conversación no se detuvo ahí. De acuerdo con el relato y los mensajes, Viviana Vargas se expresó en tono inconforme y molesta por la situación de la tarde-noche del 9 de octubre, y reiteró que todo lo sucedido fue sin consentimiento. Por su parte, Varga escribe un mensaje contundente;

"Tu rol y poder político me generaron temor sobre cómo manejar la situación, lo que me llevó a actuar siempre con respeto, pero sin dejar de establecer mis límites. Sin embargo, estos límites no fueron respetados, y eso me ha dejado con una sensación de desconfianza y preocupación” mencionó.

Ante los mensajes, Cancino de forma insistente le pide a Viviana Vargas que le conteste el celular para conversar sobre el caso. Queda en evidencia mensajes de los días 11, 15 y 19 de octubre, día en el que supo que iba a ser nombrado presidente de la SAE. El último mensaje de Diego Cancino menciona; “Necesito contarte algo, por favor contéstame. Lo ruego”.

Sobre la denuncia de Viviana Vargas, varias reacciones se han generado en redes sociales; una de ellas el rechazo total por parte de Iris Marín, Defensora del Pueblo, que a través de su cuenta de X menciona;

Inadmisible. @FiscaliaCol tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe renunciar y el Gobierno debe exigírselo @MinHacienda @ricardobonillag

Foto: cuenta X @MarnIris.

Esto dijeron desde Gobierno

Así mismo, el jefe de la cartera del interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que desde el Ministerio respaldan la denuncia y rechazan cualquier forma de gobierno. Esto mencionó en su cuenta de X, trino que Viviana Vargas agradecí

Expreso mi solidaridad y apoyo a Yuly Viviana Vargas. Apenas conocí su denuncia, me comuniqué con ella para reafirmarle todo el respaldo del @MinInterior. Rechazamos contundentemente cualquier forma de violencia de género y abuso de poder. No podemos permitir que estas conductas tengan cabida en nuestras instituciones. Debemos garantizar espacios y mecanismos para que las victimas puedan denunciar este tipo de conductas de manera segura.

Comentario que acompaña un comunicado directo del Ministerio del Interior rechazando los actos del presidente de la SAE. Sin embargo, confirman que con la salida de Cancino del Ministerio, el contrato de Viviana Vargas con la cartera fue formalizado el 24 de octubre.

Sin embargo, en redes sociales, reposa un trino del entonces viceministro del Interior mencionando rechazo sobre los casos de abuso sexual denunciados por la mujeres.

“Cero tolerancia contra el acoso sexual que han denunciado las mujeres, menos viviendo de un servidor público. Estas prácticas violentan, humillan, profundizan su desigualdad y vulnera su autonomía. Nada justifica usar la violencia y el poder como ejercicio patriarcal de dominio” menciona en el trino publicado en el 202.

Sobre la denuncia hacia Cancino, por el momento no hay pronunciamiento.