Futbolistas santandereanos en Bolivia quedaron sin plata y piden ayuda para regresar

Cristian y Andrés Baldovino, dos hermanos futbolistas, dejaron su natal Barrancabermeja el pasado 02 de marzo para cumplir sus sueños en Bolivia en el equipo Royal Obrero de la segunda división del fútbol de ese país.

Los futbolistas, que militaban en el Alianza Petrolera, viajaron a la Ciudad de Tijara, Bolivia, donde fueron anunciados como refuerzos del equipo y empezaron entrenamientos, sin embargo, apareció la pandemia y no alcanzaron a firmar sus contratos y quedaron "abandonados" en ese país.

Un vuelo humanitario les permitió viajar desde Tijara hasta Santa Cruz de la Sierra: ahí llevan casi 40 días en un alojamiento, sin embargo, el dinero se les acabó y ya empacaron maletas para irse al aeropuerto, donde tendrán que pasar sus días mientras pueden regresar a Colombia.

"Yo pido de todo corazón que nos ayuden, no tenemos cómo comer y ahora tendremos que quedarnos en el piso del aeropuerto ya que no contamos con recursos para nada más", contó Cristian, futbolista de 22 años quien hizo parte del Alianza Petrolera y la Selección Colombia sub 20.

Los dos jugadores se encuentran desde este martes en el aeropuerto de Santa Cruz a la espera de poder volver a su casa.

