Red de corrupción judicial exigía hasta $1.000 millones para afectar procesos de lavado

Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias 'Manicomio', y a miembros de su familia.

Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

