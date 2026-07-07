Gabinete designado respalda posición de presidente electo y acusa a Petro de desconocer democracia

Los designados integrantes del gabinete del presidente electo, Abelardo De la Espriella, expresaron su respaldo a la decisión de suspender el proceso oficial de empalme con el Gobierno saliente, al considerar que el mandatario, Gustavo Petro, desconoció la voluntad popular al negarse a reconocer al nuevo gobierno.

El pronunciamiento se dio a través un video conjunto, en el cual fue vocero el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, quien calificó la situación como un hecho de especial gravedad para la institucionalidad del país.

“Estamos ante un desconocimiento por parte de un presidente en ejercicio de la democracia colombiana. Ningún ciudadano, ninguna institución, ningún sector político puede ser indiferente frente a un hecho de esta gravedad”, afirmó Lara Restrepo.

El funcionario sostuvo que, ante este escenario, el gabinete entrante acudirá a los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para defender el resultado electoral.



“Invocamos la resistencia constitucional, la que se ejerce desde las instituciones y al amparo de la ley. Frente a los poderes que pretenden desconocer los resultados electorales y frente a quienes, con eufemismos, buscan incendiar calles y sembrar el desorden”, señaló.

Dejan claro que el nuevo gobierno garantizará la tranquilidad de los ciudadanos, ante la situación institucional que se presenta.

“El pueblo colombiano puede estar tranquilo. El gobierno entrante jamás permitirá que las vías de hecho alteren su vida cotidiana ni llenen de miedo las calles. La autoridad legítima se ejercerá con firmeza y con pleno apego a la Constitución y la ley”, manifestó el ministro designado.

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El empalme sigue…

Pese a la suspensión del empalme oficial con el Gobierno Nacional, los ministros designados indicaron que continuarán adelantando labores de preparación para la transición administrativa.

“Este gabinete designado continuará sus labores de recopilación de información para el empalme nacional, incluido el empalme anticorrupción, que seguirá adelante sin pausa”, indicó Lara Restrepo.

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Asimismo, anunció que el presidente electo iniciará una agenda de trabajo en las regiones para conocer de primera mano las necesidades del país.

“A partir de mañana, el presidente electo Abelardo De la Espriella iniciará los empalmes regionales, que se adelantarán con los gobernadores y alcaldes del país para conocer de primera mano en el territorio los problemas de los colombianos. En estos encuentros nos reuniremos directamente con el pueblo colombiano, ese mismo pueblo con el cual el presidente De la Espriella conformó el movimiento popular que lo llevó al poder”, expresó.

El gabinete designado también resalta que Petro, “al declarar que desconoce la voluntad de los colombianos expresada en las urnas, cruza una línea infranqueable en una democracia, la del respeto al veredicto popular y al Estado de derecho”, por ello insisten en que la posición asumida representa una ruptura con uno de los principios fundamentales del sistema democrático.