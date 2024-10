‘Gafas’, de gestor de paz a cabecilla de las disidencias: así secuestra y amenaza en Cauca

Se trata de Alexander Farfán Suárez, alias ‘Gafas’, el peligroso delincuente guerrillero de las entonces Farc, capturado en medio de la operación Jaque, fue nombrado gestor de paz en el Gobierno del presidente Gustavo Petro para “facilitar” las negociaciones con las disidencias de 'Iván Mordisco'; sin embargo, rápidamente volvió a la delincuencia y está ahora en el departamento del Cauca , liderando el Bloque Occidental Jacobo Arenas.

De acuerdo con información de inteligencia en poder de las autoridades, el peligroso carcelero de Ingrid Betancourt, asumió como cabecilla político y se estaría desempañando en labores con las comunidades, presionándolas y amenazándolas para que asistan a reuniones y también ordenando extorsiones a empresas del sur del departamento.

En video quedó grabado el momento en el que este delincuente, alias ‘Gafas’, encargado de labores de adoctrinamiento ilegal, aparece en público cuando, tras tener secuestrada a la líder política y concejal Sandra Betancourt, la entregó a una comisión de la Comisión Internacional de la Cruz Roja; sin embargo, allí se logra escuchar como amenaza a la líder diciéndole que no podía volver a la región.

“Quiero que no vuelva a venir al Cauca. Yo no sé usted cómo irá a hacer, si es que va a seguir ejerciendo como concejal o no, pero hablo por todos los frentes del bloque Occidental, por acá no la queremos ver para no tener problemas más adelante”, advirtió alias ‘Gafas’ a la concejal, mientras ella estaba siendo entregada a la comisión humanitaria.

Este hombre permanece, de acuerdo con información de inteligencia, en el Cañón del Micay y está escoltado por un numeroso grupo de integrantes de la estructura Carlos Patiño; además, se mueve fácilmente entre los municipios de Argelia, El Patía, Balboa, Sucre y El Tambo. Alias ‘Gafas’ se unió a alias ‘Iván Mordisco ’, ya que en la Segunda Marquetalia, la otra facción de las disidencias, al parecer, lo tienen en la mira, ya que lo consideran responsable por la Operación Jaque.

En septiembre de 2023 el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la resolución 273, nombró a alias ‘Gafas’ como gestor de paz con el fin de “contribuir con su conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz” con el entonces EMC al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Por esto, en noviembre de ese mismo año, lo expulsaron de la JEP.