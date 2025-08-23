Ganaderos denuncian invasiones en fincas de Bolívar

Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios e integrante del gremio ganadero, denunció a través de su cuenta de X las invasiones que se presentaron en varios predios en los municipios de Arjona y Turbaco, en el departamento de Bolívar.

Según relató, los invasores llegaron en buses y camiones a las fincas e incluso en ellos se transportaban personas que no son de la región. Además, afirma que fueron apoyados por motos de alto cilindraje, las cuales suministraron refrigerios, alimentos e implementos para cocinar, entre esos carpas que fueron instaladas durante la invasión.

También, advirtió que este hecho “deja ver que hay fuerzas oscuras con intereses ocultos que están impulsando estas invasiones”.

Ante la situación, el exviceministro le hizo un llamado a las autoridades judiciales de investigar los hechos y reconoció la acción de la Policía Nacional con la división de carabineros, el Ejército Nacional y el apoyo de la brigada ganadera que logró el desalojo de las fincas.

En las invasiones que se presentaron hoy en fincas de los Municipios de Arjona y Turbaco en el Departamento de Bolívar se pudo comprobar lo siguiente:

El general en retiro, Fernando Murillo Orrego, asesor de seguridad de Fedegan, denunció que estas personas están utilizando este modus operandi, justificando que a través de la Agencia Nacional de Tierras tienen la autorización de hacer este tipo de actividades que son invasiones a tierras de propiedad privada, especialmente a ganaderos.

También expresó su preocupación ya que la semana pasada se presentaron casos de invasión en el departamento del Huila, e hizo un llamado a las autoridades para que “se cumpla con el mandato constitucional de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, los campesinos que han trabajado estas tierras, que tienen sus títulos de privacidad y sus escrituras”.

Además, no descarta que detrás de estos hechos coordinados estén grupos al margen de la ley.