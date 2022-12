García Morales tenía todos los méritos para ser nombrado como viceministro: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe envió una carta al diario El Espectador respondiendo al editorial "El veneno de la corrupción" del 15 de enero y en el cuál Fidel Cano da a entender que la cabeza del gobierno le cabe alguna responsabilidad por el nombramiento de sus funcionarios, esto, en relación al escándalo de Odebrecht donde el ex viceministros de Trasporte Gabriel García aceptó haber recibido sobornos.



Uribe aseguró que confió en concepto que le remitió la Cámara de Comercio de Cartagena sobre García Morales y agregó que espera que la Fiscalía determine si la campaña de Juan Manuel Santos recibió dinero en su camino a la presidencia.



Esta es la carta de Álvaro Uribe:



Señor

FIDEL CANO

Director El Espectador





Doctor Cano,



Ante el editorial de El Espectador publicado este domingo 15 de enero, titulado "El veneno de la corrupción", el cual asegura que no debe haber "tanta prisa para despojarse de responsabilidad. Y no sólo la obvia que le cabe a la cabeza de un Gobierno por no asegurarse de nombrar a las mejores personas en los cargos...", quiero hacerle las siguientes precisiones:



En el marco de la búsqueda de un profesional para ser nombrado como Viceministro de Transporte, en lugar de hacer clientelismo, pedí a la Cámara de Comercio de Cartagena que me enviara la mejor persona de esa ciudad para ocupar ese cargo.



La Cámara de Comercio le recomendó al Gobierno el nombre de Gabriel García Morales, por su "formación académica, su trayectoria profesional y la estructura moral que conocía de su familia", como ya lo explicó la doctora Silvana Giaimo, anterior directora ejecutiva de la Cámara Comercio de Cartagena.



La hoja de vida de Gabriel García Morales tenía todos los méritos profesionales para ser nombrado como Viceministro de Transporte: economista de la Universidad de los Andes y Master en Transporte, Infraestructura y Logística de la Universidad George Masón de EEUU.



Gabriel García traicionó la confianza de mi Gobierno, del ministro Andrés Uriel Gallego, de todos aquellos que conocían de sus virtudes profesionales y académicas, y de mi persona. En mi larga vida pública, he manejado los recursos del Estado con pulcritud y austeridad.



Por último, quiero recordarle, señor director, lo que escribí en el comunicado del 13 de enero de 2017: "Confío que la fiscalía encuentre a todos los sobornados en los diferentes contratos de Odebrecht, que se sepa el nombre de congresistas que recibieron dinero y si las campañas de Santos tuvieron financiación de esta compañía. Óscar Iván Zuluaga ha sido absolutamente claro".





Álvaro Uribe Vélez