General Federico Mejía rechaza tener nexos con paramilitares: "Tengo mi conciencia tranquila"

"Quien de una u otra forma se desvíe del camino, le caerá todo el peso de la ley", dijo el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, general Federico Mejía , tras romper su silencio sobre las acusaciones de supuestas alianzas con paramilitares en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca.

Las declaraciones del oficial se dieron en Pasto, luego de un consejo extraordinario de seguridad tras el atentado en zona rural de El Peñol, en Nariño, a un pelotón del batallón de ingenieros, en donde 8 militares resultaron heridos y un civil perdió la vida.

El oficial, en diálogo exclusivo con Blu Radio, aseguró que, luego de la divulgación a través de las redes sociales de videos y algunos chats, se ordenó una investigación interna para establecer la veracidad de los hechos allí mostrados.

El oficial dijo que tiene su conciencia tranquila porque lo único que ha hecho es trabajar por la seguridad de los caucanos y los habitantes de todo el suroccidente del país, donde tiene jurisdicción la Tercera División del Ejército.

Aseguró que todos los que son comandantes, y los generales que estamos en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, los coroneles, los comandantes de batallones y de brigada, somos receptivos a todas las comunidades sin distinción alguna.

Atendemos a los presidentes de juntas de acción comunal, a los líderes de derechos humanos, hablamos con firmantes de paz, a todos tenemos que escucharlos por igual dijo Mejía.

Aseguró que uno no sabe con quién se habla, ni con quién se dice, pero lo que se encuentre en esas investigaciones, pues vendrá todo el peso de la ley contra aquellas personas que, de pronto, de alguna u otra forma, se desvíen del camino que es, y contra ellos caerá todo el peso de la ley.

Sobre el chat en el que lo nombran a él, el oficial fue enfático y dijo: "Lo que aparece ahí prácticamente es una conversación como la que tuve ayer, igual a la que fue mostrada en ese chat, pero ese tipo de conversaciones las recibo todos los días, es que son departamentos como Cauca, Nariño y Valle, en donde las comunidades, que son las que están siendo afectadas, y ¿a quién llaman? A quien acuden, pues al Ejército", señaló el general Mejía.

Aseguró que las comunidades llaman todos los días diciendo: "General, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos van a venir a respaldar con las acciones militares en territorio?"

"Nos llaman y dicen: 'General, se nos están entrando por la izquierda, por la derecha, que por el norte, que por el sur'. Pues, ¿qué toca decirles? Que estamos actuando con nuestras capacidades militares, con nuestra fuerza aérea, con la Armada Nacional, y habrá que actuar contra todas esas estructuras para poder proteger los territorios", advirtió el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.

En la jurisdicción se está investigando las supuestas alianzas, las cuales se pueden dar de muchos tipos, con la comercialización de artefactos explosivos, municiones, y hay una gran cantidad de fenómenos que afectan la jurisdicción y afectan las instituciones, señaló Mejía.

El oficial manifestó que el narcotráfico tiene muchos tentáculos que están en capacidad de generar la corrupción; pueden entrar y quedarse, pero aquellas personas que se desvíen de su actuar, pues serán procesadas, tal y como ya lo hemos hecho con un buen número de militares que ya están siendo investigados por corrupción, por pérdida de material de guerra o por supuestas alianzas, y todo eso está en materia de investigación por parte de la Fiscalía y por la Inspección del Ejército Nacional, agregó Mejía.

"Yo estoy tranquilo porque lo único que hago es escuchar a las comunidades. Yo ya no sé qué hacer después de las 6 de la tarde, pues no sé si hablar o no, porque son las comunidades las que llaman para que los ayudemos."

"Hemos destituido a varios militares, entre ellos oficiales de alto rango, suboficiales, soldados y personal civil que han estado inmiscuidos en este tipo de alianzas o en el tráfico de influencias o tráfico de material de guerra, y todos han sido retirados de sus cargos y enfrentan procesos judiciales", precisó el alto oficial.