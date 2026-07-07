General (r) Jorge Mora, nuevo MinDefensa, volvería al servicio activo, según dijo en Mañanas Blu

El general en retiro Jorge Eduardo Mora, designado como próximo ministro de Defensa, reveló que existe una "gran posibilidad" de regresar al servicio activo para asumir la cartera de Defensa, una decisión que, de concretarse, marcaría un hecho poco común en la historia reciente del país y podría traer consigo una profunda reestructuración en la cúpula militar.

El anuncio fue hecho durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde el oficial retirado confirmó que su equipo estudia los mecanismos jurídicos para hacer posible su reintegro y el de otros oficiales retirados durante los últimos años.

"Estamos en esa revisión, Néstor, pero hay una gran posibilidad...", respondió Mora al ser consultado sobre si volvería al servicio activo antes de asumir el Ministerio de Defensa.

La declaración abrió un nuevo capítulo dentro de la transición del sector Defensa, pues el eventual reintegro del general implicaría ajustes en la línea de mando de las Fuerzas Militares y estaría acompañado por el regreso de otros oficiales que, según explicó, cuentan con experiencia estratégica en inteligencia y operaciones militares.



Reintegrar oficiales para fortalecer las capacidades militares

Durante la conversación, Mora confirmó que actualmente se revisan las hojas de vida de generales, coroneles y tenientes coroneles que salieron de la institución durante el actual gobierno y que podrían regresar a prestar servicio.

"Estamos en un estudio de hojas de vida de algunos generales, coroneles, tenientes coroneles que injustamente fueron retirados por este gobierno, y es gente valiosa que necesitamos en estos momentos críticos para el país, sobre todo en materia de seguridad y defensa", afirmó.

El futuro ministro explicó que uno de los objetivos es fortalecer áreas que considera debilitadas, especialmente la inteligencia militar.

Abelardo De La Espriella y general Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa Foto: X general Jorge Eduardo Mora

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"Esta gente tiene que regresar para repotencializar la inteligencia, que es fundamental. Fundamental, son los ojos", sostuvo. Aunque evitó entregar una cifra exacta, reconoció que el proceso contempla el regreso de un número importante de oficiales, dependiendo de las necesidades institucionales.

Cambios en la línea de mando

Consultado sobre el impacto que tendría el eventual reintegro de oficiales retirados, Mora admitió que la estructura de mando de las Fuerzas Militares podría experimentar modificaciones: "Seguramente la línea de mando completa tiene que cambiar y habrán los cambios necesarios", aseguró.

No obstante, precisó que las decisiones no responderán a criterios políticos, sino a la experiencia y las capacidades profesionales de cada oficial: "Aquí va a haber mucho criterio. Aquí va a haber también despolitizar la Fuerza Pública. No estamos mirando si una persona estuvo a favor o en contra del gobierno; estamos mirando sus capacidades, su perfil y sus condiciones", explicó.

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Recuperar la moral combativa

Más allá del anuncio sobre su eventual regreso al servicio activo, Mora reiteró que la prioridad de su gestión será recuperar la moral de soldados y policías, aspecto que considera indispensable para enfrentar el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.

"Lo primero que tenemos que recobrar es devolverle a nuestra Fuerza Pública la moral combativa, el renacer de la moral combativa", afirmó.

Según el ministro designado, el nuevo gobierno buscará fortalecer el respaldo institucional hacia los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, convencido de que ello permitirá recuperar la iniciativa frente a los grupos armados ilegales: "Es la reivindicación de los héroes de la patria para que el pueblo colombiano se dé cuenta que a través de ellos es que vamos a recobrar la seguridad y la protección de los colombianos", manifestó.

Inteligencia, operaciones ofensivas y control territorial

Dentro de los principales ejes de trabajo, Mora anunció que impulsará el fortalecimiento de las capacidades críticas de la Fuerza Pública, especialmente en inteligencia, aviación y tecnología aplicada al combate. Asimismo, insistió en que el Estado debe recuperar el control de las zonas donde operan estructuras criminales.

Hasta el último centímetro de nuestro territorio debemos recuperarlo afirmó.

En ese propósito, defendió el uso de herramientas como los bombardeos contra organizaciones armadas ilegales, al considerar que siguen siendo un mecanismo efectivo dentro de las operaciones militares: "Los bombardeos son una herramienta eficaz en la lucha contra el terrorismo en Colombia", señaló.

El general insistió en que las decisiones estarán enfocadas en fortalecer las capacidades institucionales y responder a la situación de seguridad que enfrenta el país: "Estamos estructurando una estrategia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana perfectamente definida. Aquí hay criterio y extrema coherencia", concluyó durante la entrevista concedida a Mañanas Blu.