General Triana adelanta agenda clave en EE. UU. con autoridades antinarcóticos

El director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, cumple en Estados Unidos una agenda de alto nivel destinada a socializar con las autoridades de ese país los programas, estrategias y resultados de Colombia frente a la lucha antinarcóticos.

En Washington, el general Triana sostendrá reuniones con el director de la DEA, Terrence Cole, y con Cristopher Landberg, secretario adjunto de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Banderas de Colombia y Estados Unidos Fotos: AFP

El itinerario incluye además encuentros con Ricardo Mayoral, director adjunto de Operaciones Internacionales de Homeland Security Investigations (HSI/DHS), y con Michael Jensen, director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La visita contempla igualmente reuniones con integrantes del Congreso de Estados Unidos, en las que el oficial colombiano presentará los avances en interdicción, reducción de cultivos ilícitos y cooperación operativa.

Durante toda la agenda, el general Triana estará acompañado por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, como respaldo diplomático a la estrategia de cooperación binacional.