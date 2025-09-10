Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Andrés D.C.
Atentado en Pradera, Valle
Colombia al Mundial
Polonia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / General Triana adelanta agenda clave en EE. UU. con autoridades antinarcóticos

General Triana adelanta agenda clave en EE. UU. con autoridades antinarcóticos

El director de la Policía busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Carlos Triana.jpg
Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:44 a. m.

El director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, cumple en Estados Unidos una agenda de alto nivel destinada a socializar con las autoridades de ese país los programas, estrategias y resultados de Colombia frente a la lucha antinarcóticos.

En Washington, el general Triana sostendrá reuniones con el director de la DEA, Terrence Cole, y con Cristopher Landberg, secretario adjunto de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Banderas de Colombia y Estados Unidos
Banderas de Colombia y Estados Unidos
Fotos: AFP

El itinerario incluye además encuentros con Ricardo Mayoral, director adjunto de Operaciones Internacionales de Homeland Security Investigations (HSI/DHS), y con Michael Jensen, director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La visita contempla igualmente reuniones con integrantes del Congreso de Estados Unidos, en las que el oficial colombiano presentará los avances en interdicción, reducción de cultivos ilícitos y cooperación operativa.

Durante toda la agenda, el general Triana estará acompañado por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, como respaldo diplomático a la estrategia de cooperación binacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

General Carlos Triana

Estados Unidos

Narcotráfico