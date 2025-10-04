Generales en reserva rechazan envío de tropas a Gaza y advierten riesgos para seguridad nacional

El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional expresó su preocupación ante la posibilidad de desplegar tropas colombianas en la Franja de Gaza. Los generales señalaron que la propuesta del Gobierno Nacional, sumada a la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, ubica a Colombia en una posición de riesgo geopolítico. En su análisis, afirman que la iniciativa responde más a una “proyección personal” del presidente que a los intereses estratégicos del país.

La advertencia, expresada en un comunicado, es que la iniciativa del Gobierno distrae la atención de la situación crítica de seguridad dentro del territorio colombiano. El documento menciona que la violencia, el desplazamiento forzado y la expansión de grupos armados ilegales continúan afectando varias regiones del país. “Mientras se debate un eventual despliegue transcontinental, la inseguridad se desborda en el territorio nacional”, advierte el texto.

Bandera Colombia / Israel Foto: AFP

Afectación de capacidad operativa

Los generales retirados argumentan que el envío de tropas representaría un debilitamiento directo de la capacidad operativa de las Fuerzas Militares en Colombia. En este sentido, consideran que cada recurso militar destinado al exterior reduce la capacidad del Estado para enfrentar amenazas internas como el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados organizados. También alertan sobre los riesgos de exponer soldados a un conflicto asimétrico y de alta intensidad sin justificación clara de defensa nacional.

El pronunciamiento también señala implicaciones diplomáticas negativas si Colombia continúa con esta línea de acción. El Consejo advierte que acciones como la ruptura con Israel y el enfrentamiento con potencias aliadas podrían generar un aislamiento internacional. “La confrontación retórica y las acciones… deterioran la imagen de Colombia como un socio confiable de Occidente”, indica el comunicado.



En el plano jurídico, los generales sostienen que el eventual despliegue no cumple con los requisitos establecidos por el derecho internacional ni por la Constitución colombiana. Explican que no existe un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU ni autorización legislativa interna para una intervención militar en Gaza. “Actuar fuera de este marco es una violación de la soberanía de terceros y expone a Colombia a cuestionamientos de intervención indebida”, señalan.

El Consejo de Generales de la Reserva plantea una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional. Entre ellas, el rechazo categórico al envío de tropas, el fortalecimiento de la diplomacia multilateral y la focalización de recursos en la crisis de seguridad interna. Llaman a que “el interés de Colombia debe prevalecer sobre la agenda personal de un gobernante”.

Este comunicado, además de las implicaciones del pronunciamiento, se hizo aún más visible después que lo compartiera el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de la red social X.