Geóloga de Universidad Nacional murió tras ataque de abejas durante trabajo de campo en Tolima

Un trágico hecho enluta a la Universidad Nacional de Colombia luego de que se conociera que Andrea del Pilar Fandiño Palacios, geóloga de 30 años y docente de la Facultad de Ciencias, falleció tras ser atacada por un enjambre de abejas mientras realizaba un trabajo de campo en zona rural del municipio de Ortega, Tolima.

Fandiño Palacios, quien también adelantaba estudios de posgrado y se preparaba para sustentar su tesis en menos de un mes, participaba en una visita académica cuando fue sorprendida por el enjambre. Testigos relataron que recibió múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo, lo que le provocó una reacción severa con inflamación y dificultad para respirar.

Según Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, la magnitud del ataque fue devastadora: "Las intervenciones clínicas que, entendemos, le realizaron allí no resultaron efectivas debido a la cantidad de veneno que, particularmente, ella recibió. Tenemos conocimiento de que solo en su rostro había más de 200 picaduras, con los aguijones aún presentes, por lo que la dosis de veneno que recibió en ese ataque fue demasiado alta".

Otros dos docentes que la acompañaban también fueron afectados y permanecen bajo atención médica en el Tolima. La Universidad Nacional declaró luto institucional y anunció la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

“Con profundo dolor despedimos a nuestra querida profesora Andrea Fandiño Palacios, quien dedicó su vida con pasión a la Geología y con cariño a sus estudiantes, amigos y familiares”, expresó la Facultad de Ciencias en redes sociales.

