Accidente de avión Hércules en Putumayo: gobernador denuncia graves fallas en infraestructura

Tras el trágico accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido en las cercanías de Puerto Leguízamo, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, habló en Mañanas Blu sobre la situación de los heridos y las precarias condiciones en las que operan los servicios de emergencia y la infraestructura aérea en la región.

El mandatario destacó que, aunque se desconocen las causas técnicas del siniestro, este evento ha puesto de manifiesto las limitaciones estructurales que enfrenta el departamento.



Estado del aeropuerto de Puerto Leguízamo y seguridad aérea

Uno de los puntos más críticos señalados por el gobernador es el estado de la pista del aeropuerto local, la cual es administrada por el municipio, una entidad de sexta categoría con recursos extremadamente limitados. La pista, que tiene una longitud aproximada de 1.100 metros, ha presentado dificultades históricas de mantenimiento.

Molina reveló que incluso el director de Satena le había solicitado previamente gestionar la limpieza de la pista para garantizar la seguridad de los vuelos comerciales, lo que evidencia la falta de inversión y equipos básicos para su operación.

Accidente de avión en Putumayo Foto: AFP

Rescate heroico de la comunidad en medio de explosiones

El accidente ocurrió a aproximadamente un kilómetro de la pista de aterrizaje y a unos tres kilómetros del casco urbano. Esta cercanía permitió que la comunidad de Puerto Leguízamo fuera la primera en llegar al sitio del desastre para auxiliar a las víctimas.



Según el gobernador, la valentía de los habitantes fue fundamental para salvar vidas, ya que rescataron a los heridos mientras las municiones que transportaba la aeronave detonaban debido al incendio. "Si la comunidad no logra atenderlo de la manera que se atendió, la cifra de fallecidos hubiese sido mayor", afirmó el mandatario.



Deficiencias en el cuerpo de bomberos y el sistema de salud

La respuesta oficial se vio limitada por la falta de personal y equipos especializados. El municipio de Puerto Leguízamo solo contaba con ocho bomberos al momento de la tragedia, quienes carecían de máquinas adecuadas para combatir un incendio de tal magnitud.

En cuanto a la atención médica, los heridos fueron llevados inicialmente al Hospital María Angelines, un centro de primer nivel que no tiene la capacidad para atender traumatismos de alta complejidad. Debido a esto, la red hospitalaria del departamento tuvo que ser activada para estabilizar a los pacientes antes de su evacuación aérea hacia Bogotá y Florencia.

El gobernador Molina advirtió que los problemas de infraestructura no se limitan a Puerto Leguízamo. Los aeropuertos de Puerto Asís y Villagarzón también enfrentan serios riesgos, desde la presencia de aves por basureros cercanos hasta condiciones climáticas que obligan a cancelar vuelos frecuentemente.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: