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Accidente de avión Hércules en Putumayo: gobernador denuncia graves fallas en infraestructura

Uno de los puntos más críticos señalados por el gobernador es el estado de la pista del aeropuerto local, la cual es administrada por el municipio, una entidad de sexta categoría con recursos extremadamente limitados. La pista, que tiene una longitud aproximada de 1.100 metros, ha presentado dificultades históricas de mantenimiento.

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