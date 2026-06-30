Gobernadores del país anuncian disposición para trabajar desde las regiones con el Gobierno entrante

La Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que está lista para iniciar el proceso de empalme con el gobierno entrante, tras conocerse la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de convocar empalmes regionales con los gobernadores del país.

La presidenta de la FND y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, señaló que los 32 gobernadores del país cuentan con una matriz para registrar los avances de sus departamentos, identificar los proyectos estratégicos y señalar los principales obstáculos que han enfrentado.

El objetivo es agilizar trámites y destrabar proyectos financiados con recursos regionales en sectores como infraestructura, salud, educación, seguridad, conectividad, desarrollo rural, transición energética, empleo e innovación.

Según explicó Cortés Zambrano, desde el inicio de sus respectivas administraciones, hace poco más de dos años, los gobernadores han estructurado proyectos en esos sectores, muchos con estudios y planeación técnica avanzada, que no alcanzaron la articulación necesaria con el Gobierno saliente para convertirse en obras.



"Quiero agradecer y aplaudir la decisión del presidente electo de iniciar estos empalmes regionales porque reconoce algo fundamental: Colombia no se transforma únicamente desde el Gobierno nacional; se transforma desde sus regiones", afirmó la presidenta de la FND.

Agradecemos y aplaudimos la decisión del presidente electo, @ABDELAESPRIELLA, de iniciar empalmes regionales con los gobernadores. Las regiones llevamos más de dos años haciendo la tarea: tenemos proyectos estratégicos, equipos técnicos y una agenda construida desde los… pic.twitter.com/VEqAMtpO0I — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) July 1, 2026

La gobernadora agregó que los departamentos pondrán a disposición del nuevo Gobierno la experiencia acumulada en los territorios, la capacidad técnica de sus administraciones y el trabajo desarrollado a través de la iniciativa Las Regiones Proponen, que reúne las principales apuestas de los departamentos para el crecimiento económico y el cierre de brechas sociales.

"Las regiones no llegan a empezar de cero. Llegan con proyectos estructurados, conocimiento del territorio, capacidad técnica y soluciones construidas con las comunidades", indicó Cortés Zambrano.

Publicidad

La FND informó que ya recibió las matrices de trabajo enviadas por el nuevo Gobierno para que cada gobernador reporte el estado de sus proyectos, con el fin de tenerlos listos antes del siete de agosto, fecha en que asumirá el presidente electo.