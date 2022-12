Gobierno abre posibilidad de Constituyente para reformar la justicia

En entrevista con el diario El Espectador, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aceptó que el Gobierno podría estudiar la posibilidad de una Constituyente para reformar la justicia.

“Este Gobierno y el Congreso se le midieron con éxito a la tarea de producir una reforma que les convenía a la justicia y al país. Reformas sobre la misma materia se intentaron, por parte de los gobiernos, en los últimos veinte años y no se había logrado. Por eso debo reconocer que queda una frustración grande de que no se le haya dado oportunidad a la que adelantamos. Ahora es inevitable la discusión sobre una constituyente. No hay que tenerle miedo a ese debate. El Gobierno ha descartado ese mecanismo para refrendar los acuerdos de paz, pero no lo descartaría para reformar la justicia más adelante”, manifestó el ministro.

Además, hizo énfasis en el desprestigio del Consejo de la Judicatura y la Comisión de Acusación. Aseguró que el Gobierno y el Congreso le cumplieron al país con la reforma al equilibrio de poderes.

“Respeto a la Corte Constitucional, alma de la Carta de 1991, pero, francamente, señalar que se sustituye la Constitución porque se eliminan dos instituciones tan desprestigiadas como el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusación, genera un precedente peligroso y limita las facultades y competencias del Congreso” afirmó, indicando que le preocupa el mensaje de que estos dos organismos son “insustituibles” y la sensación de que se volvió imposible reformar la justicia.

Asegura que acata la decisión como Gobierno, pero que más allá de esos escollos, la reforma fue útil porque permitió terminar con prácticas como el “yo te elijo tú me eliges”, la denominada puerta giratoria, la reelección de altos funcionarios y porque, además, se suprimieron algunas facultades electorales de las cortes.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Ya se cumplen tres horas de apertura de la frontera con Venezuela.

-En Santander autoridades capturaron a delincuentes que se dedicaban a hurtar material y tuberías a Ecopetrol.

-Seis taxistas conformaban una banda que extorsionaba a sus colegas por parquear en acopios ilegales ubicados en el barrio El Poblado de Medellín, al parecer delinquían para la banda “La Terraza”.

-La coalición reanudó operaciones contra el Estado Islámico desde Turquía, según el Pentágono.

-Avanza la etapa 15 de alta montaña del tour de Francia.

-Francia detuvo a otras dos personas relacionadas con la matanza de Niza, reivindicada por el Estado Islámico, mientras los investigadores agregaban nuevas piezas al rompecabezas sobre los motivos del asesino y la preparación del atentado.

-Ocho militares turcos que huyeron hacia Grecia en un helicóptero militar serán juzgados por entrada ilegal en el territorio griego y violación del espacio aéreo, declaró uno de sus abogados hace pocos minutos.

-Estoy "cerca de cada familia y de toda la nación francesa de luto", dijo el papa Francisco al referirse al atentado del 14 de julio en Niza, que dejó 84 muertos.