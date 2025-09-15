Gobierno alista nueva reunión con el régimen de Maduro para avanzar en zona binacional

El Gobierno nacional está preparando una nueva reunión con el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de impulsar el desarrollo de la zona económica binacional anunciada por ambos gobiernos en julio.

“Actualmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad competente en los temas objeto del memorando (comercio, industria y turismo), se encuentra adelantando las coordinaciones internas para proponer una hoja de ruta con los temas de interés y posteriormente realizar la primera reunión técnica bilateral”, señaló la entidad a Blu Radio.

La reunión se dará posiblemente en la primera mitad de octubre y está siendo preparada en un contexto complejo. De un lado el Gobierno de los Estados Unidos está aumentando la presión sobre Maduro, a quien considera el líder del Cartel de los Soles y un ‘narcoterrorista’ por el que ofrece 50 millones de dólares, y por otro lado, Colombia está en la ‘cuerda floja’ a punto de perder su propia certificación como aliado en la lucha mundial contra las drogas.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro Foto: Andrea Puentes / Presidencia

La zona económica binacional, dice el gobierno, “inicialmente” cubre a Norte de Santander, Zulia y el Táchira y la idea es poder implementar proyectos conjuntos sin necesidad de aprobar leyes ni regulaciones adicionales.

“Para Colombia, inicialmente los trabajos se enfocarán en impulsar acciones desde el lado colombiano en las zonas que se definan dentro del territorio de Norte de Santander para fortalecer el comercio, la industria y el turismo, y se considerarán los beneficios tributarios, aduaneros y de otra índole que ofrecen los diversos instrumentos existentes en Colombia, incluyendo Zonas Francas, Plan Vallejo, Zona de Integración Fronteriza, ZEE, ZOMAC, VUCE, entre otros”, agregó el Ministerio de Comercio.

A la fecha no existe un cronograma específico ni programas asociados al despliegue de la zona.

Desde la reapertura de relaciones comerciales y diplomáticas en 2022, el objetivo del gobierno ha sido impulsar las exportaciones de productos colombianos a Venezuela. Según las cifras del Dane a julio de 2025, Colombia había vendido unos 600 millones de dólares a Venezuela.

