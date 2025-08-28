Publicidad

Maduro le agradeció al presidente Petro por ordenar un despliegue militar en la frontera

Maduro le agradeció al presidente Petro por ordenar un despliegue militar en la frontera

Petro señaló este jueves que Colombia tiene 25.000 soldados en la región y agregó que "es la coordinación entre los dos Estados" la que "le gana a la mafia".

Maduro y Petro.jpg
Maduro y Petro //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 28, 2025 11:10 p. m.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este jueves al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por ordenar un aumento del número de efectivos en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre ambos países, para enfrentar, según dijo el colombiano, a "las fuerzas de la mafia".

"Quiero agradecer al presidente de Colombia (...). Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo colombiano", expresó el líder chavista en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Nicolás Maduro.jpg
Nicolás Maduro //
Foto: AFP

Asimismo, informó que dio la orden a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que "vuelva a llamar" y coordine con su homólogo de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, la defensa de la zona fronteriza entre ambos países y que este territorio sea limpiado de "bandas narcoterroristas".

"Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros. Venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía", manifestó Maduro.

Petro señaló este jueves que Colombia tiene 25.000 soldados en la región y agregó que "es la coordinación entre los dos Estados" la que "le gana a la mafia".

En la región del Catatumbo operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 de las disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

Disidencias de las Farc y ELN
Disidencias de las Farc y ELN
Foto: AFP

Publicidad

El lunes, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que enviaron a 15.000 uniformados a los estados Zulia y Táchira (oeste), fronterizos con Colombia, para asegurar la paz y combatir a los grupos delictivos.

La posición del Gobierno de Maduro es que en Venezuela no existen campamentos de grupos armados colombianos y es un territorio libre de sembradíos de drogas.

Las acciones de los gobiernos de Colombia y Venezuela tienen lugar en medio de las tensiones con EE.UU., ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, para combatir el narcotráfico

