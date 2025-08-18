Nicolás Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante "amenazas" de EE. UU.

Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional. Esta movilización se produce en respuesta a lo que calificó como "amenazas" de Estados Unidos.

Este día también se conoció que tres barcos de guerra de los Estados Unidos arribarían a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas de acuerdo con un artículo de Reuters que cita fuentes militares involucradas en la operación.

Las declaraciones de Maduro llegan después de que la administración del presidente Donald Trump elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, acusándolo la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico. Además, Estados Unidos lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

Maduro afirmó que activará un "plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas". Ordenó "tareas" específicas contra "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela.

Aunque el presidente venezolano evitó referirse directamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tildó de "refrito podrido" de amenazas. En este sentido, destacó el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que salió "con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones" a la vanguardia para manifestar su solidaridad.

La Milicia Bolivariana, que según cifras oficiales cuenta con unos 5 millones de reservistas, fue establecida por el expresidente Hugo Chávez y posteriormente se integró como uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Maduro también hizo un llamado a las bases políticas de su gobierno para avanzar en la conformación de milicias campesinas y obreras "en todas las fábricas". Enfatizó la necesidad de dotar a estas fuerzas con "¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela" y reiteró lo mismo para la clase obrera.

