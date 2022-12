Gobierno apelará a evidencia científica para definir futuro de glifosato en el país

. que sufrió efectos colaterales en su salud, según la sentencia,

por herbicidas cancerígenos en el glifosato.

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, dijo que, si bien el Gobierno no tiene una postura definitiva en cuanto al fallo, lo que sí es claro es que apelarán a toda la evidencia científica que haya disponible para determinar cuál será el futuro del uso del glifosato en Colombia.

“Lo que le puedo afirmar en este momento es que la mejor política de salud pública en cualquier país es aquella que surge de la mejor evidencia disponible y lo que le compromete al Ministerio de Salud en todo momento, en este y en cualquier otro tema, es buscar la mejor evidencia científica que se encuentre en ese momento para enfrentar cualquiera de los retos que nuestra población tiene en materia de salud”, dijo el ministro en entrevista con Blu Radio.

Vale la pena recordar que el Gobierno Duque anunció una fuerte política antidrogas y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que no habrá erradicación voluntaria de cultivos sino obligatoria.

Hay que señalar que Bayer, laboratorio propietario de Monsanto, reaccionó a la sentencia de una corte de California indicando que hay pruebas científicas, evaluaciones reglamentarias, incluso a escala mundial, y décadas de experiencia que, según ellos, demuestran que el glifosato no solo no produce cáncer, sino que no tiene ningún efecto colateral, siempre según Bayer.

