Gobierno asegura que ELN no hace presencia en Tumaco

En diálogo con Blu Radio y Noticias Caracol, el vicepresidente de la república, Óscar Naranjo, aseguró que posterior a una reunión con militares de Tumaco en Nariño, se descartó la presencia del ELN en la zona urbana de la ciudad, y aseguró que son disidencias y bandas criminales las que producen temor en esa zona del pacífico.

"La información que acabo de recibir de los mandos militares no dan cuenta de una presencia del Eln. Aquí lo que hay son bandas criminales asociadas al narcotráfico, y particularmente un disidente que ha creado zozobra, y que se ha convertido para la fuerza pública en un objetivo de alto valor: un individuo conocido como ‘Guacho’, y que además tiene origen ecuatoriano".

Publicidad

Sin embargo, los mismos habitantes del municipio aseguran que son miembros del ELN quienes también hacen parte del miedo que se produce en las líneas invisibles donde diferentes grupos se disputan el territorio y se desplazan a zonas de cultivos de coca.



Le podría interesar: Ejército ha abatido a 32 miembros de ELN en lo corrido de 2018

"Es muy fácil encontrar la presencia de elenos, principalmente en la entrada a Tumaco y en zona rural. En municipios aledaños, también se encuentran amenazas de ellos: casas pintadas con letreros del ELN; mensajes del tipo "ELN presente", "El sapo se muere", y eso lo hace esa guerrilla", se afirmó en Blu Radio por parte de pobladores de la ciudad.

"El ELN no está desplegado en Tumaco; eso no quiere decir que no esté la fuerza pública en alerta, porque sabemos que hay estructuras movilizándose por el país para sembrar justamente zozobra y temor", agregó el general en retiro Óscar Naranjo.