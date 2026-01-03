En vivo
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Gobierno colombiano prepara decreto de emergencia económica tras ataque de EE. UU. a Venezuela

Gobierno colombiano prepara decreto de emergencia económica tras ataque de EE. UU. a Venezuela

El Gobierno contempla una serie de acciones enfocadas en la atención a población vulnerable, tanto colombiana como migrante.

Petro y Venezuela
Petro y Venezuela
Foto: AFP / Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

