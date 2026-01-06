En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno defiende cálculo de la UPC para 2026 mientras gremios de la salud cuestionan su suficiencia

Gobierno defiende cálculo de la UPC para 2026 mientras gremios de la salud cuestionan su suficiencia

Gremios y voceros del sector advierten problemas de liquidez, fallas en la prestación de servicios y afectaciones directas a los pacientes, y cuestionan el uso y destino de los recursos del sistema.

Publicidad

Publicidad

Publicidad