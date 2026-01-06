Gobierno defiende cálculo de la UPC para 2026 mientras gremios de la salud cuestionan su suficiencia

El Gobierno nacional salió a defender el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, en medio de nuevas críticas de gremios de la salud que insisten en que los recursos resultan insuficientes para garantizar la atención a los pacientes. El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que el incremento definido para el próximo año cumple con criterios técnicos, se ajusta a la información disponible y responde a las órdenes de la Corte Constitucional.

Según la cartera de Salud, la decisión se adoptó a partir de una metodología “rigurosa”, basada en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales. El Ministerio sostiene que el proceso incluyó espacios de participación con los actores del sistema y que no se trató de una decisión discrecional o improvisada. En ese sentido, señaló que cuestionar el cálculo de la UPC implica desconocer los estudios actuariales tradicionales y los ajustes técnicos exigidos por la Corte.

En paralelo, el Ministerio puso el foco en el manejo de los recursos por parte de las EPS. Aseguró que durante años se han identificado inconsistencias graves en la información reportada por estas entidades, representadas por gremios como Acemi, lo que habría generado pérdidas multimillonarias. Entre los casos mencionados se encuentran pagos asociados a personas fallecidas, detectados tras el cruce de bases de datos oficiales, y reportes de servicios con valores que no corresponderían a los precios reales del mercado.

Desde el otro lado, voces del sector salud reiteraron sus reparos. En declaraciones a Blu Radio, representantes gremiales cuestionaron que, pese a los incrementos anunciados, persistan problemas como la falta de redes para el suministro de medicamentos y la negativa de clínicas y hospitales a prestar servicios por deudas acumuladas.



Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia: “Si la plata es suficiente, ¿por qué iniciamos, por ejemplo, el nuevo año sin red para el suministro de medicamentos y con varias clínicas y hospitales que no prestan servicios porque no les han pagado? ¿Qué están haciendo con la plata?, ¿para dónde se van los recursos del sistema de salud? Y lo más importante: ¿quién le va a responder a los pacientes y a las familias de los pacientes por el incremento de la enfermedad y por las muertes que está generando la crisis que creó el Gobierno del presidente Petro? La salud no es un favor, es un derecho fundamental.” Señaló

Desde estas organizaciones se advierte que el debate sobre la suficiencia de la UPC no es nuevo y que durante 2025 ya se habían formulado cuestionamientos similares frente a la postura del Gobierno.