Andi advierte que aumento de la UPC no cubre costos y dejaría déficit en el régimen contributivo

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y señaló que el incremento definido no refleja la demanda de los servicios de salud ni el comportamiento de los costos asociados a su prestación, lo que, según indicó, puede incidir en el funcionamiento del sistema.

La entidad explicó que los costos de la atención están relacionados con el volumen de servicios requeridos por la población y con diversos factores que influyen en su prestación.

De acuerdo con la Andi, al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que significa que por cada 100 pesos que reciben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se destinan cerca de 106 pesos únicamente a la atención en salud. Esta situación habría generado un déficit operativo estimado en 10,2 billones de pesos durante 2025.

Con base en estas proyecciones, la asociación señaló que para 2026 se requeriría un incremento mínimo del 15,6 % en la UPC, con el fin de avanzar en la estabilización del sistema. En particular, indicó que un aumento cercano al 9 % en el régimen contributivo no permitiría cubrir la totalidad de los costos de las atenciones de las personas afiliadas a este régimen.



Según la Andi, en el régimen contributivo el faltante de recursos sería cercano a los 3,7 billones de pesos, lo que impactaría la financiación de clínicas y hospitales, así como la disponibilidad de recursos para el personal de salud y la atención de los usuarios del sistema.