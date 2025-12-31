En vivo
Blu Radio  / Nación  / Andi advierte que aumento de la UPC no cubre costos y dejaría déficit en el régimen contributivo

Andi advierte que aumento de la UPC no cubre costos y dejaría déficit en el régimen contributivo

La Andi advirtió que el aumento de la UPC para 2026 no cubre los costos reales del sistema de salud y dejaría un déficit de 3,7 billones en el régimen contributivo, afectando a clínicas, hospitales y pacientes.

