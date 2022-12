Gobierno descarta eventual presencia de las Farc en la Corte Constitucional

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que ningún guerrillero en armas podrá incursionar en política y mucho menos que puedan a asistir a las altas Cortes para que expongan sus argumentos frente al proceso de paz.

“A las Farc hay que decir, que la posición del Gobierno Nacional es que mientras los señores de las Farc no dejen las armas y no se desmovilicen no vemos conveniente que vayan ante la Corte Constitucional”, precisó.

El titular de la cartera política sostuvo que ningún jefe militar de este grupo guerrillero podrá asistir a la Corte Constitucional.

“Podría ir un abogado que ha estado participando en las negociaciones, alguien que no haya estado participando en las actividades al margen de la ley de las Farc”, indicó.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, propuso un revolcón en la regulación del sector TIC y audiovisual.

-Continúa cerrado el Aeropuerto La Nubia de Manizales por condiciones de clima que no permiten visibilidad óptima para el aterrizaje de aeronaves; más de 250 pasajeros deberán re programar sus vuelos.

-Tres planetas "potencialmente habitables" y de "tamaño similar" a la Tierra fueron descubiertos en órbita de una pequeña estrella y abren por primera vez esperanzas de encontrar trazas químicas de vida fuera del Sistema Solar, anunciaron científicos en la revista británica Nature.

-Los asociaciones de trabajadores de la ETB pidieron eliminar el artículo del plan de desarrollo en donde la administración distrital pretende vender la entidad.