Gobierno desembolsó $2.500 millones para defensa de exguerrilleros en la JEP

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que, este martes, el alto consejero para el Posconflicto, José Emilio Archila,que el Gobierno Nacional desembolsó los recursos suficientes para la contratación de los abogados de los excombatientes de las Farc.Según Ceballos, el dinero estará destinado a la contratación de 7 abogados, lArchila informó a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz,

sobre el desembolso de este dinero del Gobierno para esta autoridad.

Ceballos aseguró que con este dinero se garantiza el funcionamiento de la JEP en lo que queda de este 2018,El Gobierno Nacional insiste en que hasta que la guerrilla del ELN no cese el secuestro,Ceballos insistió en que al igual queYa hubo un acuerdo de paz en el que se negocio con un grupo que no secuestrada. El gobierno no debe ni puede negociar con un grupo que mantiene secuestrados.”Ceballos explicó que el exgobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya, padre del secuestrado José Leonardo Atayamotivo por el cual hizo un fuerte llamado al gobierno de Nicolás Maduro.“El Gobierno Venezolano debe responder, como todos los miembros de Interpol,debe entregarlo a las autoridades de Interpol”, afirmó.Por otro lado,pero hasta el momento no ha recibido una sola respuesta.