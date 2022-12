Gobierno dice que no autorizó a Piedad Córdoba para buscar acercamientos con el ELN

Después de las versiones que advirtieron intentos de aproximación con el ELN a través del exsenador Everth Bustamante y el exvicepresidente Angelino Garzón, ahora se conoció sobre una reunión de la exsenadora Piedad Córdoba en busca de acercamientos antes del atentado contra la Escuela Francisco de Paula Santander.

La reunión fue a finales de 2018, sin embargo, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que Córdoba no recibió aval para dialogar con el ELN a nombre del Gobierno y que no se comunicó con ella.

Además, el canciller Carlos Holmes Trujillo informó que el pasado 8 de diciembre, a solicitud de la exsenadora, sostuvo una reunión con ella en el Aeropuerto Internacional El Dorado en la que hicieron referencia al ELN y a la política del Gobierno respecto a los diálogos.

“El Canciller no tiene competencia para impedir el viaje al exterior de ningún ciudadano que desee hacerlo cumpliendo con los requisitos, ni competencia para dar autorizaciones para dialogar con grupos armados ilegales, la cual, en todo caso, no fue solicitada”, explicó la Cancillería en un comunicado.

Reunión entre Piedad Córdoba y Álvaro Uribe Vélez

En diálogo con Blu Radio, el expresidente Álvaro Uribe confirmó que se reunió en su casa con la exsenadora, a quien le recordó las exigencias del Gobierno para la negociación con el ELN: cese de actividades criminales, concentración previa con garantes internacionales, si existía desconfianza en el proceso.

“A mí me contó, no me consultó. Para qué consultarme a mí, no tiene sentido. Le dije que lo hablado se lo contaría al presidente Duque y así lo hice”, le dijo Uribe a Blu Radio.

Reunión entre Jorge Mario Eastman y Víctor de Currea-Lugo

En diciembre, el periodista y académico Víctor de Currea-Lugo también se reunió con el secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, para expresarle el deseo de las plataformas de paz de reactivar la mesa de negociación con el ELN.

“Él me escucho y de ahí no salió ningún tipo de tarea”, explicó de Currea-Lugo en diálogo con Blu Radio.

Además, aclaró que no asistió a la Casa de Nariño como miembro del ELN o intermediador.

También se reunió con el alto comisionado para la Paz para explorar puntos de vista en torno a la mesa de diálogos con la guerrilla.



De Currea-Lugo agregó que sí hay un sector del Gobierno interesado en trabajar por la paz, lo que implica la búsqueda de canales de forma confidencial.