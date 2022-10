Gobierno, dividido por proyecto para invertir cesantías en emprendimientos

En Colombia actualmente las cesantías, que son un ahorro forzoso que hacen los trabajadores, se pueden retirar al terminar el contrato laboral o para invertirlas en educación o vivienda.

Un proyecto de ley, aprobado en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, plantea autorizar que esos recursos puedan ser destinados, además, a proyectos de emprendimiento y generación de empresa del trabajador, su cónyuge o sus hijos jóvenes en edades entre los 18 y 28 años.

Con la iniciativa, trabajadores de los sectores público y privado podrían emprender proyectos para construir su patrimonio familiar y tener además alternativas de autoempleo, en caso de quedar sin trabajo.

“Lo que busca es apoyar todos esos proyectos de emprendimiento en nuestro país, apoyar a esas personas que quieren crear empresa en Colombia, que quieren aportar a la generación de empleo a través de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas”, explicó la senadora Nadia Blel, autora del proyecto.

Sin embargo, en el Gobierno hay posiciones divididas. Mientras el Ministerio de Comercio lo respalda y dice que es “una oportunidad para incentivar el proceso empresarial”, el de Trabajo pide su archivo.

“Ocasiona una circunstancia de riesgo para el trabajador, exponiéndolo a efectuar un uso indebido de una prestación concebida para proteger su estabilidad económica en el evento de la terminación de la relación laboral”, señala un concepto emitido por esa cartera.

“Estamos en un gobierno que está hablando de economía naranja, pero no estamos creando las condiciones para que esos proyectos de emprendimiento se puedan dar. La mayor barrera es la dificultad para acceder a créditos además de la alta carga tributaria que tienen las empresas”, cuestionó la senadora Blel.

Los requisitos

Conforme al proyecto, para retirar las cesantías los trabajadores tendrían que cumplir algunos requisitos: tener el visto bueno del Sena sobre la viabilidad del emprendimiento, retirar solo hasta el 50 por ciento del ahorro y tener ya resueltas necesidades de vivienda y educación.

El proyecto tiene el respaldo de varios sectores políticos que lo consideran una alternativa para reducir los niveles de desempleo y promover la creación de empresa, pero algunos plantean una exigencia adicional.

“Pedimos que, así como este retiro se condiciona a que la persona que lo vaya a efectuar tenga definida su situación de vivienda, por lo menos haya comprado la póliza para garantizar la educación de sus hijos”, dijo el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático.

El senador Gabriel Velasco compartió esa preocupación, pero resaltó que “con los cambios aprobados en primer debate confiamos en que se pueda garantizar mecanismos para que los emprendimientos salgan adelante, y que al generar empresa no queden desprotegidos la educación y la vivienda”.

Ante esa observación, Blel hizo un llamado a no poner barreras. “No tengo conocimiento de cuánto vale una póliza, pero el ahorro que tienen muchos de los trabajadores no es tan grande como lo imaginamos. El ahorro de cesantías a veces es mínimo y, si tienen que garantizar la casa y la póliza, no tendrían recursos adicionales para un emprendimiento”.

La discusión continuará en el segundo debate, en la Plenaria del Senado, donde se espera conocer si el Ministerio de Trabajo está de acuerdo con los requisitos establecidos, o sigue pidiendo el archivo.