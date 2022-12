Gobierno Duque analizará decisión de reconocer a Palestina como Estado soberano

El nuevo Gobierno colombiano, que inició este martes su andadura, analizará las implicaciones de la decisión tomada por el anterior Ejecutivo y conocida de reconocer a Palestina como Estado, informó el canciller, Carlos Holmes Trujillo.

"Vamos a analizar cuidadosamente las implicaciones de esa decisión que se tomó a través de la nota cuyo contenido conocemos hoy para dar los pasos que correspondan de lo que es la política de Colombia de defensa de nuestros intereses", dijo Trujillo a periodistas.

El pronunciamiento se da luego de que este martes se conociera que Colombia reconoció a Palestina como Estado soberano, según lo dio a conocer la embajada de ese país en Bogotá.

En conversación con Blu Radio, Alexander Moreno, asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, aseguró que están complacidos con la decisión del gobierno colombiano. “Es un esfuerzo de hace más de 22 años, Colombia era el único estado de América del Sur que no había dado ese paso”, señaló.

En un comunicado, la embajada palestina había asegurado que la decisión del reconocimiento es el sinónimo de un profundo trabajo de acercamiento entre los Gobiernos colombiano y palestino, esfuerzo que hoy da sus frutos y que, sin lugar a dudas, será fortalecido en el futuro próximo para bien de ambos pueblos.

Vale anotar que Holmes Trujillo reconoció en días pasados que el expresidente Santos le comentó esta decisión aunque aseguró que hasta ahora conoce la carta enviada por la entonces canciller María Ángela Holguín a su par de Palestina notificándole la determinación.

"La decisión es un acto simbólico"

Luego del reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Colombia, Israel no ha querido expresar su posición, sin embargo Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, aseguró que la decisión es un acto simbólico.

En conversación con BLU Radio, Peckel insistió en que lo primero es esperar a que El gobierno de Iván Duque siente su postura, para que luego Israel pueda dar una respuesta.

“Hay que ver cuál es la posición que asume el gobierno actual al respecto. El reconocimiento es un acto simbólico, no va a crear el Estado Palestino, el Estado Palestino va a ser el producto de una negociación entre las partes y mientras esto no se dé no va a haber Estado Palestino, por lo cual es un acto simbólico”, dijo.

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia espera, entonces, la reacción del nuevo Gobierno colombiano para sentar una postura más clara en el tema.

