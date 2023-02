Gobierno entregará hasta el 50 % de un mínimo mensual para arriendo de damnificados por el invierno

Blu Radio conoció la resolución firmada por Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en la que establece un subsidio de arriendo para los damnificados por el invierno . La ayuda estará entre un 40 % y 50 % del salario mínimo, dependiendo del número de integrantes de la familia.

El subsidio, catalogado en la resolución como una Ayuda de Relocalización Transitoria, será por un 40 % del salario mínimo legal para las familias de menos de cinco personas, 45 % para las familias de entre cinco y ocho personas y del 50 % para familias de más de ocho personas.

Resolución subsidio de arriendo para los damnificados por el invierno

“Las alcaldías municipales o distritales, conforme a sus competencias legalmente asignadas como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dispondrán de todos los mecanismos necesarios para la atención, traslado inmediato y provisional de cada familia afectada”, señala la resolución.

Publicidad

Son dos los parámetros que se usarán para determinar quiénes serán los beneficiarios de la ayuda: en caso de riesgo inminente de afectación a su vivienda o quienes ya hayan sufrido la afectación en el marco de la ola invernal “por destrucción total o parcial de su vivienda, o que esta se encuentre en condición de inhabitabilidad en la zona afectada".

“No podrán ser beneficiarios de la Ayuda de Relocalización Transitoria los propietarios o poseedores de viviendas destruidas o en condición de inhabitabilidad que no tengan su domicilio o residencia en la vivienda afectada. Igualmente, los propietarios o poseedores de una vivienda destruida o en condición de inhabitabilidad ubicada en la zona afectada, que poseen otra vivienda en una zona no afectada”, se advierte.

Publicidad

El subsidio se entregará hasta el momento en que se consiga un lugar de reubicación definitivo para la familia afectada.

Le puede interesar: "“A mí no me nombró la esposa del presidente, me nombró Petro”: exmincultura Patricia Ariza":