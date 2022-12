Gobierno llama al diálogo a indígenas del Cauca

En medio de los enfrentamientos de las últimas horas entre indígenas y el Esmad en la vía Panamericana, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno Nacional está dispuesto a sentarse a hablar con las comunidades indígenas del Cauca, para hacer frente a la crisis que se vive en esa zona de país por cuenta de la invasión de predios.

“Lo que el Gobierno no puede, no va a tolerar es la invasión ilegal a predios que tienen legítimo propietario en el norte del Cauca, en esas cuatro o cinco ciudades del país. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para sentarnos en la mesa, para abrir un diálogo pero el gobierno no puede aceptar que se bloqueen las vías o que se invada la propiedad privada”, puntualizó.

Cristo indicó que la protesta social es respetada por el gobierno nacional pero calificó de suma gravedad que, incluso, haya policías heridos con arma de fuego.