Gobierno ni raja ni presta el hacha: Claudia López llevará a la Corte el Decreto 444

Las dudas ciudadanas sobre los subsidios en el pago de los servicios públicos que se habían anunciado desde la Alcaldía y que hasta el momento no se han materializado siguen creciendo. Al respecto, la alcaldesa Claudia López aseguró que el Decreto 444 que retira recursos del FOME para el Gobierno Nacional ha imposibilitado que esta medida se aplique.

“Hoy no se ha podido subsidiar servicios públicos porque el Gobierno Nacional ni raja ni presta el hacha, no pone la plata, nosotros no necesitamos decretos para financiar los servicios públicos, lo que necesitamos es plata”, criticó López.

Para la alcaldesa, el Gobierno se habría tomado el dinero de los entes territoriales dejando desfinanciadas a alcaldías y gobernaciones para buscar alternativas a los subsidios de servicios públicos de estratos 1, 2 y 3.

“Nosotros vamos a ir a exponer nuestros argumentos de por qué consideramos abusivo e inconstitucional que el Gobierno Nacional se tome la plata de los entes territoriales y después no nos deje usar esa plata para financiar servicios públicos”, resaltó.

