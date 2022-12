Gobierno no ha sido diligente ante violencia contra líderes sociales: Defensoría

En un comunicado de siete puntos la Defensoría del Pueblo asegura que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, nunca elevó a la categoría de alerta temprana la situación de violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos desde que ese organismo humanitario emitió un informe de riesgo al respecto.

Dice la Defensoría que el correo electrónico publicado por el ministro Guillermo Rivera en su cuenta de Twitter no constituye una alerta temprana y ni siquiera la evaluación de la misma.

