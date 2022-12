Gobierno no puede revisar contrato para la vía Bogotá - Villavicencio: MinTransporte

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró en Mañanas BLU que el Gobierno no puede revisar el contrato de concesión para la vía Bogotá – Villavicencio, al tiempo que dio las razones por las que no se aprobó la declaratoria de emergencia debido al cierre del corredor.

“El contrato no se puede revisar, yo solo puedo revisar un contrato si se está incumpliendo o si de común acuerdo lo podemos revisar. Yo no puedo terminarle a alguien un contrato que jurídicamente está cumpliendo con sus obligaciones y que se está definiendo en los distintos tramos, a pesar de no estar incluido en el contrato, quién responde por qué”, indicó Orozco.

La ministra también se refirió a las medidas tomadas por el Gobierno debido a la crisis por el cierre de la vía.

“Se trata de medidas de compensación económica que van desde reducción en tarifas de peajes hasta subsidios directos para poblaciones que viven del tráfico de la vía”, sostuvo.

