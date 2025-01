“Gobierno no tiene la intención de recortar recursos”: Eljach tras reunión con minHacienda

Mucho se había especulado sobre el decreto de aplazamiento que tenía en vilo a la Procuraduría por un recorte en el presupuesto del Ministerio Público, sin embargo, el procurador Gregorio Eljach se reunió con el ministro de HaciendaDiego Guevara y la conclusión fue que el Gobierno no le quitará dinero a la Procuraduría General de la Nación.

"Entendemos las angustias fiscales, pero también defendemos la autonomía e independencia de la Procuraduría. Hemos llegado a un acuerdo que nos permite estar tranquilos", dijo Eljach.

Todo esto luego de que el mismo procurador Eljach ayer mostró inconformismo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro , por el decreto aplazamiento que le quitaría al menos 85 mil millones de pesos a los organismos de control, entre esos, la Procuraduría, Contraloría y Registraduría.

Tras esta conversación lo que asegura Eljach es que el Gobierno no tiene ni tendrá la intención de recortar los recursos de la Procuraduría, “la conclusión es que el Gobierno nacional no ha tenido la intención, y no la va a tener, de recortar ni aplazar recursos del presupuesto 2025 a la Procuraduría General de la Nación”.

Eljach aseguró que, se va a establecer un calendario para que ese presupuesto vigente se vaya ejecutando en la medida de las necesidades.