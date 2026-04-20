Gobierno pedirá en la ONU no recortar recursos de Misión de Verificación de acuerdos de paz

El Gobierno colombiano pedirá ante el Consejo de Seguridad de la ONU que no se reduzcan ni el personal ni los recursos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. La solicitud se hará durante la presentación del informe trimestral sobre la implementación de los acuerdos de paz.

“El informe contiene preocupaciones en torno al carácter político que debe tener la comisión y la necesidad de que su acción se despliegue en todo el territorio donde hay necesidad y evitar que haya recortes para que el acompañamiento sea total”, dijo la canciller Rosa Villavicencio, quien se encuentra en Nueva York.

El nuevo informe será presentado el 21 de abril ante el Consejo de Seguridad y corresponde al periodo comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Este hace parte del seguimiento continuo al mandato vigente de la misión.

Cabe recordar que el Consejo de Seguridad renovó en octubre de 2025 el mandato de la misión hasta octubre de 2026. Esta extensión incluyó ajustes en su enfoque, que ahora se centra en tres ejes principales: la reincorporación política, social y económica de excombatientes; las garantías de seguridad, y la reforma rural.



Además, el alcance de la misión fue reducido, por lo que ya no verifica directamente aspectos relacionados con la justicia transicional ni el capítulo étnico del acuerdo de paz.

El viaje de la canciller a Estados Unidos se da tras las tensiones diplomáticas con ese país, y luego de que su visado fuera cancelado junto al de otros funcionarios colombianos. La medida se produjo tras declaraciones del presidente Gustavo Petro en una calle de Nueva York, donde instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Donald Trump en relación con el conflicto en Gaza.

Canciller Rosa Villavicencio. Foto: Blu Radio

Publicidad

En ese mismo contexto, al presidente Gustavo Petro también le fue retirada la visa estadounidense, aunque posteriormente se le devolverá hasta el final de su mandato. A esto se suma su inclusión en la lista de la OFAC, un mecanismo que permite al Gobierno americano imponer sanciones económicas y restricciones financieras a personas o entidades.

Pese a esta situación, Rosa Villavicencio recibió un permiso especial para ingresar a Estados Unidos y asistir a la sesión del Consejo de Seguridad, con el fin de cumplir sus funciones como ministra de Relaciones Exteriores y representar al país ante la ONU.