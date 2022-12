Gobierno pide sancionar a locutores por relacionar a Colombia con cocaína

Hildebrand, quienes en el programa ‘The one Percenters’ relacionaron a Colombia con la cocaina.

El Gobierno afirma que los comentarios fueron degradantes, por lo que solicitó que presente excusas y sancione a los responsables, “por transmitir comentarios violatorios de la ley australiana, que prohíbe expresamente incitar al odio o al desprecio o poner severamente en ridículo a cualquier persona o grupo de personas a causa de la edad, el origen étnico, la nacionalidad, la raza, el género, las preferencias sexuales, religión, o discapacidad”.

Los dos locutores afirmaron que los jugadores de la Selección Colombia no deberían llamarse "los cafeteros" ya que el país es más conocido por la cocaína.

“Los equipos de Colombia han sido descritos como los cafeteros, pero yo me pregunto, ¿será que sí son reconocidos por el café? -¿Estás sugiriendo que ellos son reconocidos por otro estimulante famoso que empieza por C? -Sí, me parece a mí que cuando uno menciona Colombia lo primero que la gente menciona es la cocaína”, afirman en el audio adjunto a esta nota.