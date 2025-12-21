Un solo post puede ponerlo en riesgo: la información que nunca debe publicar en redes sociales

Las publicaciones en redes sociales ya hacen parte del día a día de la gente, pues a diario se está creando contenido que es consumido por millones de personas en el mundo. No obstante, existe un peligro latente al hacer esa información pública.

De acuerdo con las autoridades, las redes sociales se han convertido en una fuente de información valiosa para los delincuentes. Lo que para muchos parece una foto o comentario inofensivo, para los criminales significa una oportunidad para cometer delitos.

Por ello, revelar datos personales como el número de cédula, ubicaciones fácilmente identificables, números telefónicos, placas de vehículos o rutinas diarias, permite al delincuente anticipar movimientos e identificar oportunidades para cometer hechos delictivos.



Lo que no debe publicar en redes sociales

Las personas no deben cometer los siguientes errores al publicar en redes sociales, ya que están incrementando el riesgo de seguridad personal y patrimonial:

Publicaciones en redes sociales. Foto: Freepik.

No publicar viajes en tiempo real ni compartir fotografías que evidencien que la vivienda está sola, ya que esto puede facilitar el hurto a residencias.

ni compartir fotografías que evidencien que la vivienda está sola, ya que esto puede facilitar el hurto a residencias. No mostrar placas de vehículos , lugares habituales de parqueo ni detalles sobre la compra de un carro nuevo, pues esta información puede ser usada para el marcaje y posterior robo.

, lugares habituales de parqueo ni detalles sobre la compra de un carro nuevo, pues esta información puede ser usada para el marcaje y posterior robo. No exponer información personal sensible , como datos laborales, familiares o financieros, que podrían ser aprovechados para extorsiones.

, como datos laborales, familiares o financieros, que podrían ser aprovechados para extorsiones. No compartir imágenes de documentos , carnés, tiquetes aéreos u otros elementos que permitan la suplantación de identidad.

, carnés, tiquetes aéreos u otros elementos que permitan la suplantación de identidad. No publicar ubicaciones en tiempo real ni recorridos diarios , ya que esto aumenta el riesgo de acoso digital y seguimiento.

, ya que esto aumenta el riesgo de acoso digital y seguimiento. No difundir rutinas fijas , especialmente aquellas relacionadas con horarios, trayectos frecuentes o actividades cotidianas.

, especialmente aquellas relacionadas con horarios, trayectos frecuentes o actividades cotidianas. No exponer información sobre niños, niñas y adolescentes, como colegios, actividades o ubicaciones, para reducir riesgos de acoso o situaciones de vulnerabilidad.

En síntesis, las autoridades sugieren evitar vivir “en modo público” en redes sociales e internet, pues esto implica un peligro constante. Por ello hay que tener en cuenta que cada dato compartido puede convertirse en una herramienta para quienes buscan cometer delitos.