En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Zulma Guzmán Castro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Redes sociales  / Un solo post puede ponerlo en riesgo: la información que nunca debe publicar en redes sociales

Un solo post puede ponerlo en riesgo: la información que nunca debe publicar en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una fuente de información valiosa para delincuentes. Lo que para muchos parece una foto o un comentario inofensivo, para los criminales es una oportunidad para cometer delitos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad