Un solo post puede ponerlo en riesgo: la información que nunca debe publicar en redes sociales

Las publicaciones en redes sociales ya hacen parte del día a día de la gente, pues a diario se está creando contenido que es consumido por millones de personas en el mundo. No obstante, existe un peligro latente al hacer esa información pública.
De acuerdo con las autoridades, las redes sociales se han convertido en una fuente de información valiosa para los delincuentes. Lo que para muchos parece una foto o comentario inofensivo, para los criminales significa una oportunidad para cometer delitos.
Por ello, revelar datos personales como el número de cédula, ubicaciones fácilmente identificables, números telefónicos, placas de vehículos o rutinas diarias, permite al delincuente anticipar movimientos e identificar oportunidades para cometer hechos delictivos.
Las personas no deben cometer los siguientes errores al publicar en redes sociales, ya que están incrementando el riesgo de seguridad personal y patrimonial:
En síntesis, las autoridades sugieren evitar vivir “en modo público” en redes sociales e internet, pues esto implica un peligro constante. Por ello hay que tener en cuenta que cada dato compartido puede convertirse en una herramienta para quienes buscan cometer delitos.